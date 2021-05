Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter – Mai 2021

Status Quo

Kurzfristig ist den Aktienmärkten etwas die Luft ausgegangen. In Europa zeigt sich seit An­fang April eine Seit­wärts­range. In den USA läuft die Biden-ge­trie­bene Sek­tor­ro­tation un­ver­ändert weiter: Die gro­ßen eta­blier­ten Blue Chips (Dow Jones) ver­zeich­nen Höchst­stand nach Höchst­stand – wohin­gegen Tech­no­lo­gie und New Econo­my (Nasdaq) wie Europa seit mehr­eren Wochen seit­wärts lau­fen. Kurz­fristig größeren Druck gab es auf bei­den



