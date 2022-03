Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter – März 2022

März 2022

Status Quo

Das dominierende Thema der vergangenen Wochen war und ist der Einmarsch Russlands in der Ukraine. Nahezu minütlich bewegten Neuigkeiten – ob wahr oder fake – die Märkte heftig. Die Volatilitäten sprangen deutlich an. Wir haben unsere Aktienquote bei rund 70% unverändert belassen. Allerdings haben wir die Absicherung mittels Long-Positionen in Volatilität in den letzten Tagen sukzessive reduziert.



