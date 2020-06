Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter – Juni 2020

Status Quo

Die Kapitalmärkte kannten in den vergangenen vier Wochen nur die Richtung nach Norden und drücken hiermit eine sehr klare Erwartung an eine V-förmige Erholung der Welt­wirtschaft aus. In den letzten Tagen ließ die Dynamik etwas nach und es kam zu kleineren Rücksetzern von 5-8% in den Aktienkursen. Wir haben unsere Aktienquote mit 35% long maximal unverändert gehalten.

