Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Marktbericht 1. Quartal 2021

01.04.2021 – „Kursrücksetzer sollten zum Aufbau von Aktien-Positionen genutzt werden.", schrieben wir in unserem letzten Marktbericht. Diese Chance bestand Ende Januar für ein paar Tage, als unter Kleinanlegern abgestimmte Handelsstrategien zu heftigen Kursausschlägen bei Penny-Stocks führten und hierdurch einzelne Hedge-Funds erhebliche Verluste verzeichnen mußten. Allerdings sorgte dies nur für kurzzeitige Unruhe an den etablierten Märkten, so dass die Kursverluste



