Dr. Oetker und Conditorei Coppenrath & Wiese wachsen im Geschäftsjahr 2018

Bielefeld (ots) - Die immer stärker miteinander verwachsendenNahrungsmittelunternehmen Dr. Oetker und Conditorei Coppenrath &Wiese werden seit dem Berichtsjahr 2018 zusammen ausgewiesen. Siehaben im Geschäftsjahr 2018 den Umsatz auf über 3 Milliarden Eurogesteigert und konnten damit nominell um + 6,8 % wachsen. Bereinigtum Konsolidierungskreis- und Wechselkurseffekte betrug das organischeWachstum erfreuliche + 5,2 %. Beide Unternehmen verzeichneten ininsgesamt stagnierenden Märkten erfreuliche Marktanteilsgewinne. Diesgalt auch für die Umsätze im Inland, die nominell um + 5,7 %anstiegen.International baute das Unternehmen Dr. Oetker mit Akquisitionen,einer Vielzahl von Produktinnovationen und neuenServicedienstleistungen rund um die strategischen Themen Kuchen/Dessert und Pizza seine Marktposition ebenfalls weiter aus. Auch imlaufenden Geschäftsjahr wird Dr. Oetker den Expansions- undWachstumskurs fortsetzen.Die Conditorei Coppenrath & Wiese investierte vornehmlich in dieErweiterung der Produktionskapazitäten.GESCHÄFTSJAHR 2018"Die internationalen Rahmenbedingungen des Geschäftsjahres 2018waren sowohl politisch als auch wirtschaftlich sehr herausfordernd.Gleichwohl ist es uns vor dem Hintergrund der Weiterentwicklungunserer Strategie gelungen, ein insgesamt sehr erfreuliches Wachstumzu erzielen," erläutert Dr. Albert Christmann, Vorsitzender der Dr.Oetker Geschäftsführung, anlässlich der Veröffentlichung derJahreskennzahlen. "Mit klarer Fokussierung auf die Wünsche derVerbraucher, mit Liebe zum Detail und bei gleichzeitiger Optimierungunserer internen Abläufe und Strukturen, verfolgen wir zudem dasZiel, unsere klassischen Geschäftsmodelle in die digitale Zukunft zuführen. Das im vergangenen Jahr Erreichte und die bisherigeEntwicklung des Geschäftsjahres 2019 deuten an, dass wir uns damitauf dem richtigen Weg befinden."UMSATZENTWICKLUNGDr. Oetker und die Conditorei Coppenrath & Wiese erzielten im Jahr2018 Umsatzerlöse in Höhe von 3,019 Mrd. Euro und konnten imBerichtsjahr um + 6,8 % gegenüber dem Vorjahr (2,827 Mrd. Euro)wachsen. Bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkurseffektebetrug das organische Wachstum + 5,2 %. Die Entwicklung derWechselkurse hatte einen erheblichen, leider negativen Einfluss aufdas Umsatzwachstum, insbesondere durch die Abwertungen der TürkischenLira sowie des Mexikanischen Pesos und des Brasilianischen Realsgegenüber dem Euro.INTERNATIONALE MÄRKTE, AKQUISITIONEN UND KOOPERATIONENIm Jahr 2018 wurde das organische Wachstum durch mehrereAkquisitionen strategiekonform ergänzt. Bereits im Februar 2018 hatDr. Oetker in Tschechien die Marke natura erworben und dort dieMarktführerschaft im Teilmarktsegment Stärke erlangt. Im März 2018übernahm Dr. Oetker in Südafrika die 75-prozentige Mehrheit amTiefkühltortenhersteller Château Gâteaux. Das Unternehmen verkauftseine Produkte sowohl an B2B-Kunden als auch über eigene Cafés direktan die Konsumenten. Den Markteintritt in Ägypten hat Dr. Oetker imJuli 2018 durch die Akquisition von Tag El Melouk mit den Marken TagEl Melouk und Cook's vollzogen. Tag El Melouk ist Marktführer imägyptischen Backartikelmarkt des Retail-Geschäftes und eröffnet Dr.Oetker nun Wachstumschancen im drittgrößten Land Afrikas, in demgerade das häusliche Backen eine uralte und weitverbreitete starkeTradition besitzt. Mit der Akquisition von Wilton übernahm Dr. Oetkerim Oktober 2018 die in den USA führende Marke für Dekor, Backformenund Backzubehör und hat damit seine Position im großen undpotenzialträchtigen US-Markt deutlich gestärkt. Bei denamerikanischen Verbrauchern ist die Marke Wilton seit fast 90 Jahrennahezu ein Synonym für das häusliche Backen und kreative Dekorierenvon Kuchen, Torten und Backwerk.Ein mit der Molkerei Gropper gegründetes Joint Venture zurBündelung von gemeinsamer Produktion in Moers hat nach Genehmigungder Kartellbehörde am 1. Juli unter der Firmierung "MoersFrischeprodukte GmbH & Co. KG" die operative Tätigkeit aufgenommen.Im Fokus stehen die Weiterentwicklung der Produktkategorie Dessertsowie die Entwicklung neuer Möglichkeiten in den Bereichen Quark undJoghurt und milchhaltiger sowie nicht-milchhaltiger Getränke. DieProduktion umfasst Artikel beider Partnerunternehmen, die getrenntüber die jeweiligen Vertriebsgesellschaften national undinternational vermarktet werden. Ein sehr erfreuliches Wachstumverzeichnete Dr. Oetker in Deutschland, wo die Umsätze deutlichanstiegen. Dies ist einerseits auf eine Sortimentsarbeit in allenSegmenten des Marktes zurückzuführen, zum anderen trugen dazuerfolgreiche Einführungen von zahlreichen Produktinnovationen bei.Darüber hinaus konnten die Frischeprodukte wieder zulegen. Einenotwendige Sortimentsbereinigung und -fokussierung im BereichProfessional wirkte dem dämpfend entgegen.Die Dr. Oetker Regionen West- und Osteuropa weisen insgesamt eineplankonforme Entwicklung auf. Dies entspricht einem leicht über demVorjahresniveau liegenden Umsatz. Hier schlagen maßgeblich negativeWährungseffekte zu Buche. Während in Westeuropa, und hierinsbesondere in Großbritannien, Norwegen, Finnland und Spanien, eindeutliches Wachstum in der Kategorie Pizza erzielt wurde, standendieser positiven Entwicklung Herausforderungen in gesättigten undteilweise rückläufigen Märkten, vor allem in Italien, entgegen.In der Region Osteuropa wurde die Entwicklung vor allem durch dieAbwertung der Türkischen Lira negativ beeinflusst, sodass diepositiven Effekte aus der Sortimentsentwicklung und das vor allem inPolen durch Innovationen getriebene Mengen- und Umsatzwachstumüberlagert wurden.Ein großer Anteil des Wachstums von Dr. Oetker entfiel auf dieRegion Amerika. Dies ist in erster Linie auf die Akquisition desBack- und Dekorartikelspezialisten Wilton zurückzuführen. Diepositiven Umsatzentwicklungen in den Landesgesellschaften in Mexikound Brasilien wurden leider durch gegenläufigeFremdwährungsumrechnungseffekte nahezu kompensiert. In der RegionAsien, Afrika und Australien ermöglichten die Akquisitionen inSüdafrika und Ägypten sowie positive Entwicklungen in Australien undSüdkorea ein insgesamt sehr zufriedenstellendes Umsatzwachstum.Gerade im Bereich der schnelllebigen Konsumgüter sindInnovationskraft und Flexibilität schlüsselhaft für den nachhaltigenErfolg eines Anbieters. Dr. Oetker widmet sich daher dem ThemaInnovation mit ganz besonderer Aufmerksamkeit. Gleichzeitigdiversifizieren die Akquisitionen in Südafrika, in Ägypten und in denUSA die Umsatzverteilung.Zudem wurden vertriebsseitig zahlreiche internationale Projekteumgesetzt, die eine weitere kontinuierliche Verbesserung vonFähigkeiten und Kompetenzen der Verkaufsorganisation, sowohl am Pointof Sale als auch im Key Account Management, zum Ziel haben. Dazuwurden auch im vergangenen Jahr Mitarbeiter in der internationalenInhouse-Akademie, der Dr. Oetker Sales Academy, in verschiedenenModulen geschult.FOKUS AUF INNOVATIONENIm Bereich des Innovationsmanagements wurde der "Idea toMarket"-Prozess optimiert, welcher nun mittels einer systembasiertenProjektmanagementlösung sukzessive in allen Landesgesellschaftenimplementiert wird. Über digitale Backplattformen wie backen.de undbakken.nl wurden Projekte umgesetzt, die sich mit derDigitalisierung, neuen Kommunikationsformen mit den Verbrauchern undalternativen Geschäftsmodellen beschäftigen. Auch das Dr. Oetker CaféGugelhupf in der Schweiz erfreute sich ein Jahr nach seiner Eröffnungwachsender Beliebtheit und belegte im Jahr 2018 den dritten Platzbeim renommierten "Best of Swiss Gastro Award".Im Geschäftsjahr 2018 wurde eine Vielzahl neuer Produkte auf denMarkt gebracht. In der Kategorie Kuchen/ Dessert konnte Dr. Oetkerneben vielen erfolgreichen Innovationen wie dem TassenpuddingSeelenwärmer etwa mit Produkten auf Basis natürlicher Zutaten imBereich der Backartikel und Backmischungen viele Verbrauchergewinnen. Hier wurden neue Konzepte wie "Piaceri di Natura" und"Torta Natura" in Italien oder "Ze Swiata Natury" in Polenerfolgreich im Markt etabliert. In Osteuropa sorgt das neue VitalisPorridge auf Haferbasis, das zurzeit auch in Deutschland eingeführtwird, für erfreuliches Umsatzwachstum.In der Kategorie Pizza ist als besondere Neueinführung inDeutschland "La Mia Grande" hervorzuheben. Das Pizzasortiment mit demdünnen und größeren Boden, der von Hand ausgeformt wird, überzeugtdurch seinen hochwertigen und individuellen Charakter. Im Bereich dergekühlten beziehungsweise "frischen" Pizzen testet Dr. Oetker seitEnde 2018 in Belgien mit dem Produkt "Pizza Fresca" dieMarktakzeptanz in diesem Segment. In Polen und England wird zudem das"Pizza 2 Go"-Konzept geprüft, in dem Dr. Oetker Tiefkühlpizzenaufgebacken und direkt an die Konsumenten verkauft werden. Aber auchSnacking und Außer-Haus-Verzehr sind im Trend und gewinnen durch diezunehmend veränderten Tagesabläufe der Verbraucher immer mehr anBedeutung: Mit dem ab Frühjahr 2019 eingeführten Sortiment "My SweetTable" bietet Dr. Oetker dazu beispielsweise im Bereich Kuchen/Dessert eine attraktive Auswahl kleiner Leckereien für denconvenienten Genuss zwischendurch.Die Conditorei Coppenrath & Wiese führte im Jahr 2018 ebenfallszahlreiche Innovationen in ihren Sortimenten ein. Besonderserfolgreich entwickelten sich dabei die gemischten Platten "FeinsteSahne - Unsere Besten" sowie "Festtagstorte - Unsere Klassiker". ImBereich der Minigebäcke etablierten sich die neuen "WindbeutelKirsch" und bei den Kuchen die innovativen Produkte "Kuchenliebe NewYork Cheesecake" sowie "Kuchenliebe Erdbeer Cheesecake" umsatzstarkim Handel.INVESTITIONENMit 149 Millionen Euro lagen die Investitionen im Jahr 2018weiterhin auf hohem Niveau. Damit wollen Dr. Oetker und dieConditorei Coppenrath & Wiese die Grundlagen für zusätzlichesWachstum in den kommenden Jahren legen und gleichzeitig den aktuellenStand der Technik sowie hochqualitative und effiziente Abläufeinnerhalb des gesamten Supply-Chain-Prozesses gewährleisten. Indiesem Kontext umfassten die Investitionen relevante Projekte inallen Regionen. In Deutschland investierte Dr. Oetker 26 MillionenEuro, im Ausland 70 Millionen Euro.Im Pizzabereich wurden die Werks- und Lagerkapazitäten an denStandorten in Großbritannien, Kanada und Polen ausgebaut. Amdeutschen Standort in Wittlich wurde 2018 mit dem Neubau einesVerwaltungs- und Sozialgebäudes begonnen, das planmäßig Anfang Junidieses Jahres fertiggestellt wird. In Südafrika macht das erfreulichwachsende Geschäft den Bezug eines größeren Standortes notwendig, dieentsprechenden Vorbereitungen werden 2020 mit dem Umzug abgeschlossensein.Für die Bereiche Kuchen/ Dessert wurden im Jahr 2018 einSozialgebäude im Dekorwerk in Plock (Polen) sowie eineProduktionshalle am Standort Belgorod (Russland) in Betrieb genommen.Am rumänischen Werksstandort sind die Arbeiten an einem neuen Lagerund einem ebenfalls neuen Sozialgebäude aufgenommen worden. Anweiteren Produktionsstandorten in Deutschland, Brasilien und Mexikoerfolgten Großinvestitionen in die Produktionslinien oder dieProzesstechnik.Die Conditorei Coppenrath & Wiese widmete den Großteil derInvestitionen in Höhe von 53 Millionen Euro für den Ausbau derProduktion im Werk Mettingen.MITARBEITERDie Anzahl der Beschäftigten wuchs im Jahr 2018 auf 14.886Mitarbeiter an. In Deutschland waren 7.086 Mitarbeiter tätig, an denausländischen Standorten wurden 7.800 Mitarbeiter beschäftigt.AUSBLICK 2019Auch für 2019 erwarten Dr. Oetker und die Conditorei Coppenrath &Wiese wiederum ein organisches Wachstum. "Wir treiben dieUmsatzentwicklung durch operative Maßnahmen, insbesondereInnovationen, Relaunches und Marktinvestitionen in allen Regionenvoran. Auch der weitere Distributionsausbau von Dr. Oetker in denWachstumsregionen Amerika, Asien, Afrika und Australien wird unsinternational weiter stärken," führt Dr. Albert Christmann aus.Daneben erwartet er, dass sich die Umsatzerlöse infolge derganzjährigen Berücksichtigung der im Jahr 2018 vollzogenen Übernahmensowie durch weitere, im laufenden Jahr noch anstehende Akquisitionenerhöhen. So wurde die bereits 2018 unterzeichnete Vereinbarung zurÜbernahme der französischen Backartikel- und Dessertmarke Alsa imersten Quartal 2019 von den zuständigen Wettbewerbsbehördengenehmigt. Kompensierende Effekte werden durch weitere negativeEntwicklungen einzelner Wechselkurse erwartet. Auch für dieConditorei Coppenrath & Wiese ist das Geschäftsjahr 2019 erfolgreichangelaufen; das Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich konnte dasWachstum der Branche für Tiefkühl-Backwaren deutlich übertreffen."Dr. Oetker und die Conditorei Coppenrath & Wiese werden ihrenWachstums- und Expansionskurs strategiekonform fortsetzen und zudemdie sich bietenden Chancen aus einer sich wandelnden Welt ergreifen.Wir werden weiterhin innovative Produkte und Serviceleistungen fürdie Verbraucher entwickeln und in die Märkte bringen. Gleiches giltfür neue, auch digitale Geschäftsmodelle, die wir testen undgegebenenfalls national und international einführen werden. Danebenwerden wir unsere internen Strukturen schrittweise vereinfachen undstandardisieren, um damit der wachsenden Komplexität unseresGeschäftes zu begegnen. 