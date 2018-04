Mainz (ots) -Dr. Michael Rombach wird zum 1. Januar 2019 neuerZDF-Produktionsdirektor. Der ZDF-Verwaltungsrat folgte am Freitag,27. April 2018, in Berlin dem Vorschlag von Intendant Dr. ThomasBellut. Michael Rombach ist derzeit Produktionsdirektor des NDR. Erfolgt auf Dr. Andreas Bereczky, der zum Jahresende in den Ruhestandwechselt.ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut sagte nach der Sitzung desVerwaltungsrats: "Michael Rombach ist ein in der Branche anerkannterund geschätzter Experte für die digitale Medienproduktion. Er bringtalle Kompetenzen mit, die für die Steuerung und Weiterentwicklungunserer zunehmend vernetzten Infrastruktur notwendig sind: Nebenseinem fachlichen Know-how ist Rombach ein erfolgreicher Managerkomplexer technologischer Herausforderungen, er kennt dieGegebenheiten eines öffentlich-rechtlichen Medienunternehmens und istein guter Kommunikator."Michael Rombach erklärte nach seiner Berufung: "Ich freue michdarauf, ab dem kommenden Jahr die Entwicklung des ZDF in denBereichen Produktion, IT und Verbreitung in einer Zeit vollerHerausforderungen und Chancen aktiv mitgestalten zu können."Michael Rombach (Jahrgang 1967) hat von 1986 bis 1992 an derUniversität Freiburg Physik studiert. Nach Promotion und einermehrjährigen wissenschaftlichen Mitarbeit bei derFraunhofer-Gesellschaft arbeitete er von 1999 bis 2007 inunterschiedlichen leitenden Funktionen beim SWR, zuletzt als Leiterder Hauptabteilung "Zentrale Aufgaben" in der Produktionsdirektion,stellvertretender Produktionsdirektor und Leiter derSWR-Strukturkommission. Seit September 2007 ist Rombach derProduktionsdirektor des Norddeutschen Rundfunks. Außerdem ist erStellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Studio Hamburg GmbHund der NDR Media GmbH sowie Mitglied des Vorstands der DeutschenTV-Plattform.http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/personalienPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell