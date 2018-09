Dr. Matthias Effinger zum Vorstandsmitglied der ARAG Krankenversicherungs-AG berufen

Düsseldorf (ots) - Dr. Matthias Effinger (47) ist vom Aufsichtsratder ARAG Krankenversicherungs-AG in den Vorstand des Unternehmensberufen worden. Ab 1. April 2019 wird er dort ein neu geschaffenesRessort mit Zuständigkeit unter anderem für Kunden- undLeistungsservice, Recht/Compliance, Betriebsorganisation und ZentraleDienste verantworten.Bereits zum 1. Januar 2019 wird sich Dr. Matthias Effinger -zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion als Leiter der ARAG SEDirektion für Österreich - als Generalbevollmächtigter der ARAGKrankenversicherungs-AG in seine neuen Aufgaben einarbeiten. Mitseiner Berufung zum 1. April wird Dr. Matthias Effinger für WernerNicoll (64) in den Vorstand der ARAG Krankenversicherung einrücken.Werner Nicoll wird im Jahr 2019 mit Erreichen der Altersgrenze ausdem Vorstand ausscheiden.Dessen Aufgaben als Finanzvorstand der ARAG Krankenversicherungübernimmt Dr. Roland Schäfer (51) neben seiner Zuständigkeit fürProduktentwicklung, Aktuariat und Vertrieb. Die Ressortverantwortunginnerhalb des Vorstandes für Personal und Risikomanagement verbleibtbei Dr. Werenfried Wendler (59).Dr. Matthias Effinger begann seine berufliche Laufbahn bei derARAG im Jahr 2003 als Projektleiter für den internationalen Bereichdes Unternehmens. 2006 wurde er Leiter der Hauptabteilung "GroupInternational" in der ARAG Konzernzentrale. Im Jahr 2008 wurde er inden Vorstand der damaligen ARAG Belgien S.A. berufen. Seit 2012 istDr. Matthias Effinger Leiter der ARAG SE Direktion für Österreich.Über seine Nachfolge bei der ARAG Österreich wird zu gegebener Zeitentschieden.Pressekontakt:Christian DannerPressesprecher ARAG SETelefon: 0211 963-2217Fax: 0211 963-2220E-Mail: christian.danner@arag.dewww.arag.comOriginal-Content von: ARAG, übermittelt durch news aktuell