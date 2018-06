Dr. Markus Steilemann Porträt — Covestro AG Vorstandsvorsitzender

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Markus Steilemann, geboren 1970 in Geilenkirchen bei Aachen, ist der aktuellste Neuzugang unter den 30 DAX-Vorstandsvorsitzenden (Stand 5. Juni 2018). Im Juni 2018 beerbte er Patrick Thomas an der Spitze des Werkstoffherstellers in Leverkusen. Er ist zugleich einer der jüngsten unter den aktuellen DAX-Chefs.

Markus Steilemann hat eine internationale Karriere vorzuweisen

Steilemann studierte an der RWTH Aachen Chemie und erwarb dort auch seinen ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.