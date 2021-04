Dr. Markus Söder am 28.4.2021 zu Gast im Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) / Einladung zum digitalen Business Breakfast / Presseakkreditierung bis 27.4. unter presse@vbki.de

Berlin (ots) - Das Rennen um die Kanzlerkandidatur der Unionsparteien scheint entschieden, mit Armin Laschet tritt nach Lage der Dinge der amtierende CDU-Chef an - und nicht der Vorsitzende der bayerischen Schwesterpartei. Auch für einen Politprofi wie Dr. Markus Söder dürften die vergangenen Tage und Wochen zu den besonders ereignisreichen zählen, umso mehr freuen wir uns, den Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern zum digitalen VBKI Business Breakfast begrüßen zu können.Die Gesprächsagenda ist gut gefüllt, diskutieren wollen wir u.a. über die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Perspektiven Deutschlands im Zeichen der anstehenden Bundestagswahlen, über das deutsche Corona-Krisenmanagement und den Neuaufbau nach der Pandemie sowie die großen Zukunftsherausforderungen in Deutschland und Europa. VBKI-Präsident Markus Voigt und VBKI-Geschäftsführerin Claudia Grosse-Leege moderieren die Veranstaltung.Gern laden wir Sie ein, über die digitale Veranstaltung zu berichten - und zwar am Mittwoch, 28. April 2021, 8 Uhr.Bitte übermitteln Sie uns Ihren Akkreditierungswunsch bis spätestens Dienstag, 27. April 2021, 17 Uhr via E-Mail an presse@vbki.de. Einen entsprechenden Webex-Einwahllink lassen wir Ihnen im Anschluss zukommen.Weitere Infos unter www.vbki.dePressekontakt:Sebastian Thomas | VBKI | Leiter Kommunikation | 030 / 72 61 08 17 |sebastian.thomas@vbki.deOriginal-Content von: Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e.V., übermittelt durch news aktuell