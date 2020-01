Dr. Mark Bittinger wechselt als globaler Leiter des Bereichs Biologie zu Sai Life Sciences

Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) - Sai Life Sciences, einer der am schnellstenwachsenden Vertragshersteller und -entwickler (Contract Development &Manufacturing Organization - CDMO) in Indien, gab heute die Ernennung von Dr.Mark Bittinger zum Vizepräsidenten und globalen Leiter des Bereichs Biologiebekannt. Arbeitsplatz von Mark Bittinger ist die neue DiscoveryBiology-Einrichtung des Unternehmens in Cambridge, Massachusetts, USA, die derwachsenden Zahl von Start-up- und Biotech-Unternehmen in der Region biologischeForschungskapazitäten bietet.Mark Bittinger ist eine anerkannte Autorität im Bereich der onkologischenWirkstoffforschung / translationalen Medizin und verfügt über mehr als 25 JahreErfahrung in Immunonkologie, Epigenetik und Tumorzellstoffwechsel. Mit über 20Forschungspublikationen hat Mark Bittinger eine herausragende Erfolgsbilanz inForschung, Innovation und funktionsübergreifender Leitung in Organisationen wieMerck Research Labs, Dana-Farber Cancer Institute, Agios Pharmaceuticals undNovartis Institute of BioMedical Research vorzuweisen. Mark Bittinger machtezunächst seinen Bachelor-Abschluss an der Johns Hopkins University undpromovierte anschließend in Zell- und Molekularbiologie an der University ofWisconsin, Madison.Im Herzen der Biotech-Forschungslandschaft von Cambridge/Boston gelegen, schafftdas neue Labor von Sai am Kendall Square auf einer Fläche von 790 QuadratmeternMöglichkeiten für Biotech-Firmen, persönlich mit Wissenschaftlern von Saizusammenzuarbeiten und das Tempo ihrer ausgelagerten Forschung durchVerringerung der Zykluszeiten zu beschleunigen. Das Labor bietet biologischeForschungsmöglichkeiten mittels modernster Plattformen und Technologien, wie zumBeispiel High-Content-Mikroskopie, Genomeditierung über CRISPR,Durchflusszytometrie/-sortierung und Patch-Clamp-Plattformen im Hochdurchsatz,um den einzigartigen Kundenanforderungen gerecht zu werden. Dazu gehören dieIdentifizierung und/oder Validierung neuer Targets und Biomarker sowie dieEtablierung von In-vitro- und zellbasierten Assays für etablierte Targets.Das Labor in Cambridge dient als wichtige Brücke, die eine nahtlose Integrationmit den übrigen Leistungsangeboten des Unternehmens in Großbritannien und Indienermöglicht. Diese decken das gesamte Spektrum der Wirkstoffforschung und-entwicklung ab, einschließlich medizinischer Chemie, DMPK und Toxikologie,Prozesschemie und analytischer Entwicklung sowie Herstellung im kommerziellenMaßstab.Sai Life Sciences befindet sich derzeit inmitten einer umfassenden Initiativenamens Sai Nxt, die das Unternehmen in eine CDMO der neuen Generation verwandelnsoll. Mit Investitionen im Höhe von über 150 Millionen US-Dollar zwischen 2019und 2023 liegt der Schwerpunkt auf drei Schlüsselbereichen: Mitarbeiter &Kultur, Prozesse & Automatisierung, Infrastruktur & wissenschaftlicheKapazitäten.Informationen zu Sai Life SciencesSai Life Sciences ist eine Full-Service-CDMO mit der Vision, an der Herausgabevon 25 neuen Arzneimitteln bis 2025 mitzuwirken. Sie arbeitet weltweit mitinnovativen Pharma- und Biotech-Unternehmen zusammen, um die Entdeckung,Entwicklung und Herstellung von komplexen Kleinmolekülen zu fördern. Alsspezialisierte CDMO hat Sai Life Sciences an diversen Formen vonNCE-Entwicklungsprogrammen mitgewirkt und sich aufgrund ihrer Qualität undReaktionsfähigkeit als kontinuierlich wertsteigernd bewiesen. Aktuell arbeitetdie Organisation mit 7 der 10 größten Pharmaunternehmen sowie mit mehrerenkleinen und mittelständischen Pharma- und Biotech-Unternehmen zusammen. Sai LifeSciences ist in privater Hand und wird von den internationalen Investoren TPGCapital und HBM Healthcare Investments finanziert. www.sailife.comWeitere Informationen bei:Sriram Gopalakrishnancontact@sailife.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1064779/Mark_Bittinger.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1044186/Sai_Life_Sciences_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139583/4488927OTS: Sai Life SciencesOriginal-Content von: Sai Life Sciences, übermittelt durch news aktuell