Dr. Lui Che Woo spendet 120 Millionen RMB für die Hochschule für Biowissenschaften an der Universität Peking

Aufbau einer bedeutenden wissenschaftlichen Forschungs- undLehrbasis für ChinaDie Universität Peking gibt dem Forschungsgebäude für dieHochschule für Biowissenschaften den Namen "Lui Che Woo Building".Hongkong (ots/PRNewswire) - Dr. Lui Che Woo, Präsident und Gründerdes chinesischen Konzerns K. Wah Group (der "Konzern") und Direktorder Wohltätigkeitsorganisation LUI Che Woo Charity, hat eine Spendein Höhe von 120 Mio. RMB für die Hochschule für Biowissenschaften ander Pekinger Universität angekündigt, um die Lui Che Woo Stiftung fürdie Hochschule für Biowissenschaften zu gründen und ein neuesForschungsgebäude für Biowissenschaften zu errichten, das "Lui CheWoo Building" genannt werden wird. Heute fand in Hongkong diefeierliche Unterzeichnung der Spende statt.Prof. Lin Jianhua, Präsident der Universität Peking, und Prof.Wang Bo, Vizepräsident der Universität Peking und stellvertretenderVorsitzender des Stiftungsrates der Peking University EducationFoundation, der die Peking-Universität und die Peking UniversityEducation Foundation vertritt, unterzeichneten den Stiftungsvertragmit Dr. Lui Che Woo. Sie überreichten Dr. Lui außerdem den "PekingUniversity Outstanding Educational Contribution Award" in Anerkennungseiner großzügigen Spende für Bildungszwecke und seiner großartigenUnterstützung für die Lehrtätigkeit und Forschung im BereichBiowissenschaften in China.Herr Alexander Lui, Exekutivdirektor von K. Wah InternationalHoldings, Frau Vicky Lee, CEO (Family Charity) von Lui Che WooManagement Limited, Prof. Wu Hong, Dekan der Hochschule fürBiowissenschaften an der Universität Peking, Herr Li Yuning,Generalsekretär der Peking University Education Foundation, Herr WangYong, Stellvertretender Direktor, Büro Hongkong, Macao & TaiwanAffairs der Universität Peking, Frau Geng Shu, StellvertretendeGeneralsekretärin der Peking University Education Foundation, sowieMitglieder der Geschäftsleitung der K. Wah Group waren bei demFestakt anwesend, um diesem wichtigen Moment beizuwohnen.In seiner Rede sagte Dr. Lui Che Woo: "Das Streben nach Förderungvon Bildung und wissenschaftlicher Forschung war in den letztenJahrzehnten mein ständiger Wunsch, den ich all die Jahre konsequentverfolgt habe. Heute bin ich stolz und fühle mich geehrt, an derUnterstützung und Förderung von Forschung und Lehre im BereichBiowissenschaften an der Universität Peking sowie am Aufbau einernationalen Basis für wissenschaftliche Forschung und Lehre in Bezugauf wichtige Technologien mitwirken zu können. Der Leitung derPeking-Universität gebührt Dank für ihre weitreichenden Visionen fürdie künftige Entwicklung der Menschheit und für ihre stetigenBemühungen über die Jahre, die Entwicklung der Biowissenschaften inChina voranzutreiben. Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, umHochschulen in China zu ermutigen, ihre einschneidenden undinnovativen Forschungsarbeiten fortzusetzen und mehrwissenschaftliche Talente für China und die Welt zu fördern, um sozum Wohlergehen der Menschheit in der Zukunft beizutragen."Das Forschungsgebäude der Hochschule für Biowissenschaften an derUniversität Peking - das "Lui Che Woo Building" - soll Anfang 2018fertiggestellt und in Betrieb genommen werden und stellt einenbedeutenden Auftakt zum 120. Jahrestag der Peking-Universität dar.Dieses siebenstöckige Gebäude weist eine Gesamtfläche von 26.900Quadratmetern auf. Sein Funktionszweck legt den Schwerpunkt auffortschrittliche, interdisziplinäre Forschungsbereiche für moderneBiowissenschaften, und es soll als High-End-Anlagenplattform für dieUnterstützung der biowissenschaftlichen Forschung dienen. NachFertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Gebäudes wird damitgerechnet, dass es die Grenzen der Wissenschaften in den BereichenLeben, Kognition und Gesundheitswesen mit erheblichen Auswirkungenund tiefgreifenden Neuerungen bei den Biowissenschaften erweiternwird.Prof. Lin Jianhua, Präsident der Peking-Universität, sagte: "Zwargibt es viele Universitäten auf der Welt, deren Geschichte länger istals unsere, aber ich glaube nicht, dass es eine akademischeInstitution gibt, die so eng mit dem Schicksal ihrer Nation verbundenist wie die der Peking-Universität. Sie unterstützen nicht nur diePeking-Universität, sondern auch das Land und unsere Zukunft. Heutehilft uns Dr. Lui beim Bau einer erstklassigen Einrichtung, umTalente zu fördern und die Forschung und Studien im BereichBiowissenschaften zu unterstützen. Diese Einrichtung ist einwertvolles Geschenk zum 120. Jahrestag der Peking-Universität und eingutes Werk, das der ganzen Nation, dem chinesischen Volk und dennachfolgenden Generationen zugutekommen wird. Hiermit spreche ich Dr.Lui meinen tiefsten Respekt und Dank aus." Prof. Lin hat außerdemFreunde aus verschiedenen Bereichen in Hongkong dazu eingeladen, dieUniversität im nächsten Jahr zur Feier ihres Jubiläums zu besuchen,und zusammen mit der Universität an ihrem Wachstum teilzuhaben."Die von Dr. Lui ins Leben gerufene Lui Che Woo-Auszeichnung, der"Prize for World Civilisation", hat nicht nur einen Bereich oder eineRichtung als Schwerpunkt, sondern legt auch den Grundstein für dieVerbesserung der Menschheit und der Weltzivilisation. DieAuszeichnung gilt der vielseitigen Gedankenwelt von Dr. Lui und wiesehr er sich für die Verbesserung der Welt einsetzt, was beides auchmit der Philosophie der Peking-Universität übereinstimmt", sagte er.Prof. Wu Hong, Dekan der Hochschule für Biowissenschaften an derPeking-Universität stellte die Geschichte und Errungenschaften derFakultät vor und sagte: "Die Hochschule für Biowissenschaften an derPeking-Universität hat insgesamt die stärkste Kapazität unter ihrenKollegen im Bereich der Biowissenschaften in China. Der Bau des "LuiChe Woo Building" unterstützt die Universität Peking bei derEntwicklung der Biowissenschaften in China und der Welt, wasletztlich der gesamten Menschheit zugutekommt. Dank Präsident Luiwird für die Universität Peking ein Traum wahr."Als wichtige Basis für fortgeschrittene interdisziplinäre Studienan der Universität Peking hat die Hochschule für Biowissenschaften inden letzten Jahren viele bedeutende Fortschritte erzielt. Sie isteine führende Hochschule, die die Forschung im Bereich derBiowissenschaften in China vorantreibt. Das neue Forschungsgebäudefür Biowissenschaften der Peking-Universität wurde geschaffen, um demBedarf nach einer raschen Entwicklung der Biowissenschaftsforschungweltweit gerecht zu werden. Es ergänzt außerdem ChinasForschungsinitiative zur Proteinforschung (auch "Phoenix-Projekt"genannt), die größte wissenschaftliche Experimentierplattform Chinas,die im Land gebaut werden soll. Das neue Gebäude soll es derUniversität Peking ermöglichen, die Biowissenschaftsforschung inChina voranzutreiben und weiterzuentwickeln."Das Phoenix-Projekt" ist eine von der staatlichenZentralregierung geleitete Initiative zur Bereitstellung von großangelegten wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen für dieProteinforschung, die von der Staatlichen Kommission für Entwicklungund Reform, dem Bildungsministerium und der Stadtverwaltung vonPeking finanziert werden. Als wichtiger Beitrag zur staatlichen"Phoenix-Projekt"-Initiative wird das neue Gebäude mit modernsterAusrüstung für Proteine, Magnetresonanz- und lichtmikroskopischeBildgebung sowie einem hochmodernen Kryo-Rasterelektronenmikroskop(Cryo-SEM) ausgestattet, um Strukturbiologiestudien und dieUntersuchung biologischer Makromoleküle bestmöglich zu unterstützen.Darüber hinaus wird das neue Gebäude auf einer Fläche von fast 550Quadratmetern auf jeder Etage Gemeinschaftsräume (Laboratorien)einschließlich Kühlraum, Zytologielabor, Thermostatkammer undTiefstkühlschrankanlagen beherbergen, um Wissenschaftlern derUniversität einen bequemen Zugang und eine praktische Nutzung zuermöglichen. Das Forschungsteam um Professor Wu Hong, Dekan derHochschule für Biowissenschaften an der Peking-Universität, wird indas neue Gebäude einziehen und sich auf die Erforschung biologischerMakromoleküle in Tumoren und Stammzellen sowie auf die Entwicklungvon niedermolekularen Medikamenten konzentrieren und damit helfen,die Rätsel des Lebens zu lösen und die Gesundheit der Menschen zuverbessern. 