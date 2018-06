Dr. Louis Hagen für weitere zwei Jahre zum vdp- Präsidenten gewählt Mitgliederversammlung des vdp wählt neuen Verbandsvorstand

Berlin (ots) - Die Mitgliederversammlung des Verbandes deutscherPfandbriefbanken (vdp) hat am Mittwoch in Frankfurt/Main den seitJuni 2016 amtierenden Präsidenten Dr. Louis Hagen, Vorsitzender desVorstandes der Münchener Hypothekenbank für weitere zwei Jahre im Amtbestätigt.Auch wählte die Mitgliederversammlung turnusgemäß den Vorstand desVerbandes für die nächste Amtsperiode von zwei Jahren.Neben den bisherigen Mitgliedern- Christian Bonnen, Mitglied des Vorstandes der KreissparkasseKöln- Ljiljana Cortan, Mitglied des Vorstandes der UniCredit- Hans-Dieter Kemler, Mitglied des Vorstandes der Helaba- Thomas Köntgen, stv. Vorsitzender des Vorstandes der DeutschenPfandbriefbank- Thomas Ortmanns, Mitglied des Vorstandes der Aareal Bank- Dr. Georg Reutter, Vorsitzender des Vorstandes, DGHyp- Dr. Christian Ricken, Mitglied des Vorstandes der LandesbankBaden-Württemberg- Dr. Edgar Zoller, stellv. Vorsitzender des Vorstandes derBayerischen Landesbankdie dem vdp-Vorstand auch in der neuen Amtsperiode angehörenwerden,wurden die Herren- Stefan Engels, Mitglied des Vorstandes, Commerzbank- Sascha Klaus, Vorsitzender des Vorstands der BerlinHyp- Andreas Rehfus, Mitglied des Vorstandes Deutsche Hypothekenbank- Holger Wessling, Mitglied des Vorstandes der Deutsche Apotheker-und Ärztebankneu in den Vorstand gewählt.Daneben gehören dem 14-köpfigen vdp-Vorstand kraft Amtes an:- Dr. Louis Hagen (Präsident), Vorsitzender des Vorstands derMünchener Hypothekenbank- Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des vdpPressekontakt:Dr. Helga BenderT +49 30 20915-330E bender@pfandbrief.deOriginal-Content von: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e. V., übermittelt durch news aktuell