Dr. Louis Hagen erneut zum Präsidenten des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken gewählt (FOTO)

Berlin (ots) - Gesamter vdp-Vorstand ebenfalls im Amt bestätigtDie Mitglieder des Verbandes der deutschen Pfandbriefbanken (vdp) setzen auf Kontinuität und haben Dr. Louis Hagen, Vorsitzender des Vorstandes der Münchener Hypothekenbank e.G. als Präsident des vdp einstimmig bestätigt. Damit ist Hagen bis zur nächsten Präsidentenwahl im Rahmen der Mitgliederversammlung 2022 gewählt.Der promovierte Jurist gehört seit 2009 dem Vorstand der Münchener Hypothekenbank e.G an und steht dem Gremium seit dem Jahr 2016 als Vorstandsvorsitzender vor. Ebenfalls seit 2016 ist Hagen Präsident des vdp. Die Agenda für seine dritte Amtszeit wird neben der Vertretung der Interessen der Pfandbriefbanken in zentralen Regulierungsvorhaben wie der Basel III-Umsetzung in Europa von der Bewältigung der COVID-19-Krise geprägt sein:"Unser erklärtes Ziel ist es, unsere Mitgliedsinstitute dabei zu unterstützen, sicher durch die Phase der wirtschaftlichen Rezession zu navigieren", betont Dr. Louis Hagen. "Im Fokus stehen für den vdp dabei die regulatorischen Rahmenbedingungen, die Banken nicht zusätzlich belasten dürfen, sondern es ihnen erleichtern sollen, mit der Krise umzugehen. Auch Bewertungsfragen und bilanzielle Themen stehen oben auf unserer Agenda".Die Mitgliederversammlung hat zudem turnusgemäß den Vorstand des Verbandes für die nächste Amtsperiode von zwei Jahren gewählt. Das Gremium wurde vollständig wiedergewählt. Zu den Mitgliedern zählen:- Christian Bonnen, Mitglied des Vorstands, Kreissparkasse Köln, Köln - Ljiljana Cortan, Mitglied des Vorstands, UniCredit Bank AG, München - Marc Oliver Heß, Mitglied des Vorstands, Aareal Bank AG, Wiesbaden - Hans-Dieter Kemler, Mitglied des Vorstands, Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt - Sascha Klaus, Vorsitzender des Vorstands, Berlin Hyp AG, Berlin - Thomas Köntgen, Stv. Vorsitzender des Vorstands, Deutsche Pfandbriefbank AG, Unterschleißheim - Dr. Bettina Orlopp, Mitglied des Vorstands, Commerzbank AG, Frankfurt - Andreas Rehfus, Mitglied des Vorstands, Deutsche Hypothekenbank (Act.-Ges.), Hannover - Dr. Georg Reutter, Vorsitzender des Vorstands, DZ HYP AG, Hamburg - Dr. Christian Ricken, Mitglied des Vorstands, Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart - Holger Wessling, Mitglied des Vorstands, Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf - Dr. Edgar Zoller, Stv. Vorsitzender des Vorstands, Bayerische Landesbank, München - Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer Verband deutscher Pfandbriefbanken, Berlin (Mitglied des Vorstands qua Amt)Über den Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp)Der Verband deutscher Pfandbriefbanken ist einer der fünf Spitzenverbände der Deutschen Kreditwirtschaft. Er repräsentiert die bedeutendsten Kapitalgeber für den Wohnungs- und Gewerbebau sowie für den Staat und seine Institutionen.