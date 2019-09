Dr. Lars Brzoska neuer Vorstandsvorsitzender - Hans-Georg Frey zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt (FOTO)

Hamburg (ots) -Dr. Lars Brzoska hat wie angekündigt das Amt des Vorsitzenden desVorstands der Jungheinrich AG übernommen. Der 46-jährige Betriebswirtist seit 2014 Mitglied des Vorstandes des Lösungsanbieters für dieIntralogistik aus Hamburg. Bis Sommer 2018 leitete er erfolgreich dasVertriebs-Ressort, anschließend übernahm er die Verantwortung für denVorstandsbereich Technik. Diese Aufgabe wird er bis zum Eintritt vonSabine Neuß als neue Technikvorständin zum 1. Januar 2020 inPersonalunion weiterführen.Hans-Georg Frey, bisheriger Vorsitzender des Vorstands, ist vomAufsichtsrat zu dessen Vorsitzenden gewählt worden. Frey war seit2007 bis Ende August diesen Jahres Vorstandsvorsitzender derJungheinrich AG. Auf der Hauptversammlung im Frühjahr hatten dieAktionäre ihn mit Wirkung zum 1. September 2019 in den Aufsichtsratgewählt.Der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats, Jürgen Peddinghaus,hat sein Mandat, wie im vergangenen Jahr angekündigt, niedergelegt.Peddinghaus war seit 2001 Mitglied des Jungheinrich-Aufsichtsrats undseit 2006 dessen Vorsitzender.Die Jungheinrich AG hatte bereits vor über einem Jahr ihre Plänefür den geplanten Generationswechsel in der Führung des Unternehmensangekündigt, und so frühzeitig die Weichen für eine geordneteÜbergabe der Spitzenpositionen in Vorstand und Aufsichtsrat gestellt.Im Beisein von Bundesfinanzminister Olaf Scholz weiht dieJungheinrich AG am heutigen Tag den zweiten Bauabschnitt ihrerZentrale am Standort Hamburg-Wandsbek ein. Der Erweiterungsbau amFriedrich-Ebert-Damm bietet Platz für rund 500 zusätzlicheMitarbeiter, die bisher an anderen Standorten über Hamburg verteiltwaren. Damit werden zukünftig 1000 Personen in der Firmenzentraletätig sein.Dr. Lars Brzoska: "Kontinuität und Stabilität sind für einerfolgreiches Unternehmen wichtig. Daher wurde bei Jungheinrichfrühzeitig entschieden, den Wechsel im Vorstand und Aufsichtsrat zuplanen und zu kommunizieren. Jungheinrich schafft nachhaltige Wertefür Kunden, Geschäftspartner, Mitarbeiter und Aktionäre. AlsHamburger Familienunternehmen stehen wir für langfristiges undprofitables Wachstum. Der geordnete Wechsel an der Unternehmensspitzeist dafür ein Beleg.Mein besonderer Dank gilt zum einen Hans-Georg Frey, der in denvergangen 12 Jahren bei Jungheinrich mit dem gesamten Team ein sehrerfolgreiches Kapitel geschrieben hat. Mit ihm hat sich der Umsatzseit 2010 verdoppelt und über 8000 Arbeitsplätze wurden weltweitgeschaffen. Ich freue mich, dass wir unsere über fünfjährigeZusammenarbeit jetzt in neuer Konstellation fortsetzen werden. Zumanderen möchte ich Jürgen Peddinghaus für sein Engagement und seinefort-währende Unterstützung danken. Er war ein verlässlicher Ankerund seine Ratschläge waren stets eine Bereicherung. Für seinenweiteren Lebensweg wünsche ich ihm im Namen des Vorstandes und allerMitarbeiter alles Gute!Ich freue mich sehr auf die verantwortungsvolle Aufgabe - zusammenmit meinen Vorstandskollegen und allen Mitarbeitern weltweit -Jungheinrichs Erfolgsgeschichte weiterzuführen. Elektromobilität,Digitalisierung und Automatisierung sind die bestimmenden Trends derIntralogistik. Mit unser ganzen Mannschaft werden wir unsereInnovationsführerschaft auf diesen Feldern ausbauen und bisher nochungenutzte Potentiale im Markt besser ausschöpfen. Auch künftigwollen wir mit branchenführenden Produkten und Lösungen unserenKunden einen nachhaltigen Mehrwert für die Herausforderungen dessteigenden E-Commerce liefern. Ein großer Fokus wird daher aufZukunftstechnologien wie etwa Lithium-Ionen-Batterien und digitalenLösungen liegen."Über JungheinrichJungheinrich, gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweitführenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einemumfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowieDienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaueLösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mitStammsitz in Hamburg ist weltweit in 40 Ländern mit eigenenDirektvertriebsgesellschaften und in rund 80 weiteren Ländern durchPartnerunter-nehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit18.000 Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Konzernumsatz von 3,8 Mrd.EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im SDAX notiert.Pressekontakt:Martin Wielgus - Leiter Unternehmenskommunikation040 6948-3976 / 0151 54255852martin.wielgus@jungheinrich.dewww.jungheinrich.comOriginal-Content von: Jungheinrich AG, übermittelt durch news aktuell