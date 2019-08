Dr. Krämer: „Deutsche Wirtschaft ist im Graubereich zwischen einer Rezession und Mager-Wachstum!“

Regierungskrise in Italien: Ministerpräsident Conte reicht seinen Rücktritt ein, ist das auch der Beginn einer Krise für die Börsen? Dr. Krämer Commerzbank: "Bei diesem Thema bleibe ich relativ entspannt!" Notenbanken: Heute Jerome und morgen Mario? Es werden Zinssenkungen erhofft. Es gibt die Fed-Protokolle am Mittwoch und die EZB am Donnerstag. "Jerome Powell ist längst umgefallen." Rezession: "Die Umfragen in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung