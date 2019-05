Dr. Katrin Vernau mit großer Mehrheit als WDR-Verwaltungsdirektorin bestätigt

Köln (ots) -Dr. Katrin Vernau ist mit großer Mehrheit in ihrem Amt alsWDR-Verwaltungsdirektorin bestätigt worden. Der WDR-Rundfunkratstimmte in seiner heutigen Sitzung (2. Mai 2019) einem entsprechendenVorschlag von Intendant Tom Buhrow zu. Katrin Vernau bekam 55 von 59Stimmen. Ihr neuer Vertrag, der noch der Zustimmung desWDR-Verwaltungsrates bedarf, tritt am 1. März 2020 in Kraft.Andreas Meyer-Lauber, Vorsitzender des WDR-Rundfunkrats: "Daseindeutige Ergebnis für Frau Dr. Vernau spiegelt ihr erfolgreichesEngagement für den Sender und seine Tochterunternehmen, auch imZusammenspiel mit weiteren ARD-Anstalten. Die Mitglieder desWDR-Rundfunkrats schätzen die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit derVerwaltungsdirektorin. Sie sind überzeugt, dass sie die strategischenund organisatorischen Prozesse des WDR kompetent und erfolgreichsteuern kann. Zu den künftigen Aufgaben zählen die laufendeStrukturoptimierung und der Kulturwandel im WDR. Eine besondereHerausforderung wird sein, die anstehenden politischen Entscheidungenzur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu begleiten,so dass das hochwertige Programm des WDR dauerhaft erhalten bleibenkann."Die von Dr. Katrin Vernau seit 2015 geleitete Direktion umfasst dieBereiche Personal, Finanzen und Gebäudewirtschaft. Auch dieIT-Entwicklung und die interne Organisationsberatung, die Archive unddie Kantinenbetriebe gehören zur Verwaltungsdirektion. Vernauvertritt zudem den WDR in den Aufsichtsgremien der WDR mediagroup,der Bavaria Film, des Zentralen Beitragsservice und der Pensionskassebbp.WDR-Intendant Tom Buhrow: "Ich freue mich sehr, dass Katrin Vernauauch in den nächsten Jahren als Chefin der Verwaltung den WDR weitervoranbringen wird. Mit ihren Erfahrungen aus der Privatwirtschaft unddem öffentlich-rechtlichen Bereich ist sie eine hochkompetenteBeraterin für den Wandel des WDR. Ihre Expertise beim Umbau vongroßen Organisationen hat dem WDR auf dem Weg in die digitale Zukunftbereits in den vergangenen Jahren sehr gut getan: Wir sind agiler,schneller und effizienter geworden."Dr. Katrin Vernau, geboren 1973 in Villingen-Schwenningen, ist seit1. März 2015 Verwaltungsdirektorin des WDR. Zuvor war sie Partnerinbei der Unternehmensberatung Roland Berger Strategy Consultants undleitete die Roland Berger School of Strategy and Economics. Von 2006bis 2012 war sie Kanzlerin der Universität Hamburg, von 2002 bis 2005Kanzlerin der Universität Ulm. Zuvor arbeitete sie alsProjektmanagerin bei Roland Berger Strategy Consultants. Dr. KatrinVernau studierte Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule St.Gallen und an der Columbia Business School. 2002 promovierte sie ander Universität Potsdam.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Ingrid SchmitzWDR KommunikationTelefon 0221 220 7100ingrid.schmitz@wdr.deClaudia ReischauerGeschäftsstelle WDR RundfunkratTelefon 0221 220 5604claudia.reischauer@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell