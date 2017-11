Dr. Kai Dolgner und Beate Raudies: Die Politische Zechprellerei muss gestoppt werden!

Kiel (ots) - Zur Änderung des Gesetzes über den kommunalenFinanzausgleich in Schleswig-Holstein der SPD-Fraktion erklären diefinanzpolitische Sprecherin, Beate Raudies sowie derkommunalpolitische Sprecher, Dr. Kai Dolgner:Wir nehmen die Koalition beim Wort. Im Wahlkampf haben sowohl dieFDP als auch der Ministerpräsident versprochen, dass die Kommunensoweit finanziell entlastet werden, dass sie auf die Erhebung vonStraßenausbaubeiträgen verzichten können. Die Kommunen bekommen ab2018 die Möglichkeit, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Der imKoalitionsvertrag versprochene finanzielle Ausgleich aber wird trotzsprudelnder Steuereinnahmen mit dem fadenscheinigen Argument, dassdie FAG-Reform abgewartet werden soll, auf den Sankt-Nimmerleinstagverschoben. Pünktlich zur Kommunalwahl werden damit gerade die armenStädte und Gemeinden im Regen stehen gelassen. Sie sollen jetzt dieschwarzgelben Wahlversprechen bezahlen, obwohl sie dazu gar nicht inder Lage sind. Diese politische Zechprellerei werden wir derKoalition nicht durchgehen lassen. Eine Förderung von Anliegerstraßenals Ausgleich für wegfallende Anliegerbeiträge kann sofort in das FAGbei den zusätzlichen Zuführungen aufgenommen werden, die es ja auchschon jetzt für Infrastrukturlasten, Kitas, Schulsozialarbeit undFrauenhäuser gibt. Diese sind von dem Rechtsstreit um die dierichtige Verteilung der Steuereinnahmen zwischen Land und Kommunengar nicht betroffen. Die FDP hatte zum Haushalt 2017 dafür 40Millionen beantragt und hielt das finanziell für machbar. Im Haushalt2018 steigen die Einnahmen um über 600 Millionen an. Dann sollte dasjetzt erst Recht machbar sein, oder ist alles anders, wenn manerstmal gewählt ist?Pressekontakt:Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell