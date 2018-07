Dr. Kai Dolgner: Innenminister Grote - zeigen Sie Größe!

Kiel (ots) - Zur heutigen (06.07.2018) Vorstellung des Berichts zuVorgängen innerhalb der Landespolizei durch InnenministerHans-Joachim Grote und dem Sonderbeauftragten Klaus Buß erklärt derinnenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Dr. Kai Dolgner:Ich sehe mich in meiner Auffassung bestätigt, dass die beidenehemaligen Ermittlungsbeamten rechtsstaatlich gar nicht anderskonnten, als darauf zu bestehen, dass entlastendeErmittlungskenntnisse auch in die Ermittlungsakten gehören, völligunabhängig davon, ob man sie selbst für wahr hält oder nicht. Diedarauf folgenden Versetzungen mussten die Betroffenen zu Recht alsBestrafung interpretieren. Dabei ist es unerheblich, dass dieVersetzungen beamtenrechtlich nicht zu beanstanden sind. Das ist jagerade der Wesenszug solcher "inoffiziellen" Disziplinierungen, dieauch von jeder so versteht. Hinzu kommt, dass der V-Personen-Führer,der zunächst gar keinen Vermerk fertigen wollte und dann einenverfälschten Vermerk gefertigt hat, trotz seines Verstoßes gegen dieGrundsätze der Aktenwahrheit und -klarheit offenbar bis heutekeinerlei negative Konsequenzen erlitten hat. Fatal ist auch diedamit verbundene Signalwirkung an andere Polizeibeamte. Wer gegen denWillen seiner Vorgesetzen auf Rechtsstaatlichkeit besteht, muss mitnegativen Konsequenzen rechnen. Wer seinen Vorgesetzen zuLieberechtsstaatlichen "Kurven schneidet" wird belohnt.Es ist nervend und entlarvend, dass von interessierter Seite immerwieder versucht wird, die Konsequenzen für die beiden Beamten imSommer 2010 mit scheinbar oder tatsächlich kritikwürdigen Verhaltennach den eigentlichen Ereignissen zu rechtfertigen. Die Tatsachebleibt, dass sie im Sommer 2010 im Sinne der Aktenwahrheit und-klarheit rechtsstaatlich richtig gehandelt haben, was ihreVorgesetzten zu verhindern suchten. Das ist den Verantwortlichen auchseit Jahren bekannt. Innenminister Grote sollte die Größe besitzen,dieses in einem ersten Schritt für den Dienstherrn offiziellmitzuteilen, ohne "wenn" und "aber". Die Täuschungsmanöver um Ursacheund Wirkung der Vergangenheit müssen endlich aufhören.Die von verschiedenen Seiten immer wieder vorgetragene Kritik ander Medienberichterstattung und am parlamentarischen Raum weise ichzurück. Es wäre doch gerade zu naiv zu glauben, dass es den Berichtdes Sonderbeauftragten Klaus Buß, der viele Mängel und auch schonpersönliche Verantwortlichkeiten aufzeigt und eine Fülle vonHandlungsempfehlungen enthält, gegeben hätte, wenn nicht die Medienund einzelne Abgeordnete aktiv geworden wären. Es ist gut, dassInnenminister Grote, die festgestellten Mängel in der Führungskulturbeseitigen will. Dass diese und andere Mängel aber nur in einzelnemFehlverhalten begründet sein soll, deckt sich nicht mit unseremErkenntnisstand. Diese und weitere Differenzen sowie die vom Berichtnicht abgedeckten Untersuchungsfragen gilt es im weiteren Verfahrendes Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zu klären. Bedauerlichist dabei, dass das Innenministerium eine so hoheVertraulichkeitseinstufung für erforderlich hielt, dass er für das imGrundsatz öffentliche parlamentarische Untersuchungsverfahren nurschwer nutzbar ist.Innenminister Grote und ich waren uns ja schon im letzten Sommereinig. Sonderbeauftragter und PUA können sich nicht gegenseitigüberflüssig machen, sondern der Sonderbeauftragte ist wichtig für dieAufklärung innerhalb der Exekutive und das Parlament muss sich selbstein Bild machen, bei der Bericht vermutlich eine wichtigeSekundärquelle sein wird.Pressekontakt:Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell