Dr. Jürgen Callies (MEAG): 10 Punkte werden nach der akuten Krise weiterwirken

15. April 2020 – Das Coronavirus hält die Welt weiter im Atem. Der März war gekennzeichnet von einem Wechsel des Epizentrums von China zu Europa, jetzt im April haben die USA diese Rolle an sich gerissen. Die Millionengrenze an Fällen wurde global mit Leichtigkeit durchstoßen, die Zwei-Millionengrenze dürfte auch noch fallen, die Anzahl der Toten stieg dramatisch an und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung