Dr. Jörn Quitzau (Berenberg): Währung Aktuell – März 2022

04.03.2022 –

Gesamtwirtschaftliches Umfeld

Ohne den Russland-Ukraine-Krieg würden die Konjunkturampeln in Europa auf Grün stehen. Mit dem Abklingen der Pandemie sollte eine kräftige Nachholkonjunktur einsetzen. Nun kehrt allerorts zunächst wieder Vorsicht ein. Gleichzeitig steigen die Inflationsraten weiter, da der Krieg die Roh- stoff- und Energiepreise in die Höhe treibt. In den USA ist die Inflationsrate auf 7,5 % gestiegen. In ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



