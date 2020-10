Dr. Jörg Zeuner (Union Investment): Straffere Zügel

02.10.2020 – Die erste Phase der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Pandemie erreicht langsam ihren Höhepunkt. Die Arbeitslosenquote in Deutschland ist erstmals seit der Coronakrise wieder leicht gefallen. Auch Konjunkturindikatoren wie der ifo-Geschäftsklimaindex haben jüngst positiv überrascht. Und es gibt Fortschritte in der Virusbekämpfung: So ist die Zahl der Krankenhausbehandlungen und der Todesfälle trotz steigender Neuinfektionszahlen niedriger als im Frühjahr.

Doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung