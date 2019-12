Dr. Joachim Faber neuer Vorsitzender des Stiftungsrats der Deutschen Krebshilfe Dank an Vorgänger Hans-Peter Krämer

Bonn (ots) - Der langjährige Vorsitzende des Stiftungsrates - demAufsichtsgremium der Deutschen Krebshilfe -, Hans-Peter Krämer, übergab heute,am 16. Dezember, das Amt an seinen Nachfolger Dr. Joachim Faber. Der Jurist undAufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Börse gehörte bisher bereits demStiftungsrat an."Die Deutsche Krebshilfe ist in allen Bereichen sehr gut aufgestellt. Das Amtdes Stiftungsratsvorsitzenden übernehme ich daher mit großer Freude", so derneue Vorsitzende im Rahmen der offiziellen Amtsübergabe in der BonnerGeschäftsstelle der Stiftung. "Meinem Vorgänger Hans-Peter Krämer möchte ich fürseine überaus wirkungsvolle Arbeit und sein großes Engagement für krebskrankeMenschen danken. Herr Krämer hat 24 Jahre lang in verschiedenen Gremien derDeutschen Krebshilfe viele wichtige Impulse gegeben."Auch der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krebshilfe, Gerd Nettekoven, begrüßtdie Wahl von Dr. Faber außerordentlich. "Dr. Joachim Faber genießt ein hohesAnsehen in Wirtschaft, Bildung, Gesellschaft und Politik. Er wird mit seinemFachwissen und seiner Kompetenz in den Bereichen Finanzen und Ökonomie denPosten als Vorsitzender des Stiftungsrats in hervorragender Art und Weisebekleiden. Darüber hinaus engagiert er sich bereits seit dem Jahr 2004 für dieDeutsche Krebshilfe, kennt die Organisation und ihre Strukturen also sehr gut.Der Vorstand freut sich sehr über die künftige Zusammenarbeit".Der ehrenamtlich tätige Stiftungsrat besteht derzeit aus acht Mitgliedern. Ihmobliegt die Aufsicht des Vorstandes. Er entscheidet, gemeinsam mit dem Vorstand,über förderpolitische Grundsatzfragen und überwacht die Vermögensverwaltung.Zur PersonDr. rer. publ. Joachim Faber wurde am 10. Mai 1950 in Gießen geboren. Erstudierte Rechtswissenschaften in Bonn und promovierte an der Hochschule fürVerwaltungswissenschaft in Speyer. Zwischen 1984 und 1997 war er inverschiedenen Positionen bei der Citicorp in Frankfurt am Main und London tätig,1997 wechselte er zur Allianz Versicherungs-AG, wo er 2000 in den Konzervorstandaufrückte. 2009 wurde Dr. Joachim Faber Mitglied des Aufsichtsrats der DeutschenBörse, seit Mai 2012 ist er Aufsichtsratsvorsitzender. Seit 2004 unterstütztFaber die Deutsche Krebshilfe in verschiedenen Gremien ehrenamtlich. Seit 2015ist er Mitglied des Stiftungsrats.Interviewpartner auf Anfrage!Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/116010/4470592OTS: Deutsche KrebshilfeOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell