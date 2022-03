Dr. Jens Ehrhardt (DJE): „Kapital flüchtet bei geopolitischen Krisen in die USA“

09.03.2022 – Der Krieg in der Ukraine belastet Europa und vor allem Deutschland stark. Der Grund liegt in der großen Energieabhängigkeit. Diese ist für Dr. Jens Ehrhardt auch der Grund für die jüngsten Kursrückgänge. Anders sieht es für ihn in Nordamerika aus. Die USA und Kanada können von der geopolitischen Auseinandersetzung profitieren – als Rohstoff- und Energielieferanten, als Erzeuger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



