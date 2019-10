Dr. Jens Bies (SKALIS): Die Hintergründe und Folgen eines „Brexit“

Guten Tag!

Die Briten stimmen am 23. Juni mit der Frage "Should the United Kingdom (UK) remain a member of the European Union?" über ihren Verbleib in der EU ab. Umfragen zufolge sind die Ansichten gespalten. Der Anteil der EU-Befürworter liegt ebenso wie der Anteil der EU-Gegner bei etwa 40 Prozent, der Rest ist unentschlossen. Das Szenario Brexit (1), wie das Kunstwort ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung