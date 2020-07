Dr Horton: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "D.R. Horton":

Für die Aktie Dr Horton aus dem Segment "Wohnungsbau" wird an der heimatlichen Börse New York am 12.07.2020, 22:01 Uhr, ein Kurs von 58.66 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Dr Horton einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Dr Horton jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Dr Horton für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Dr Horton für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Dr Horton insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Dr Horton liegt mit einer Dividendenrendite von 1,29 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat einen Wert von 20,03, wodurch sich eine Differenz von -18,73 Prozent zur Dr Horton-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 15 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Dr Horton-Aktie sind 12 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 54,21 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (58,66 USD) ausgehend um -7,58 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Dr Horton von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

