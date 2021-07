Dr. Hönle mit guten Zahlen und Zusatz-Joker

Weitere Suchergebnisse zu "Dr. Hönle":

Das Corona-Virus ist noch immer nicht besiegt. Ich will Ihnen heute hier im Schlussgong ein kleines, relativ unbekanntes Unternehmen vorstellen, das dabei helfen will, die Kinder in den Schulen besser zu schützen.

Der deutsche Nebenwert Dr. Hönle hat kürzlich Vorabzahlen für die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2020/2021 vorgelegt und mitgeteilt, dass die Förderung mobiler Luftentkeimungsgeräte starke Wachstumschancen für das Unternehmen bietet.

