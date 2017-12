Dr. Hönle: Auftragsbestand liegt deutlich über dem Vorjahresniveau!

Liebe Leser,

nach einem eher schwachen Jahresauftakt aufgrund von Sonderbelastungen im Zusammenhang mit der Verlagerung eines Produktionsstandorts ging es im 2. Quartal wieder kräftig nach oben. Entsprechend haben auch die Halbjahreszahlen überzeugt. Dr. Hönle steigerte den Umsatz um 5,4% und den Gewinn um 8,3%. Der Auftragsbestand lag deutlich über Vorjahresniveau. Konkrete Zahlen blieb der Konzern aber schuldig. Wachstums- und Ergebnistreiber Nummer 1 dank der starken Nachfrage aus der Elektronik-Industrie war die Klebstoff-Sparte.

Angesichts des gestiegenen Auftragsbestands ist Besserung in Sicht

Der Umsatz stieg um 14,2% auf 12,2 Mio € und das operative Ergebnis um 48% auf 2,9 Mio €. Die Sparte Glas & Strahler wuchs um 26,3% auf 10,1 Mio € und schrieb wieder schwarze Zahlen. Eine gute Auftragslage sowie ein steigender Produktionsausstoß bei der Tochter Raesch Quarz werden die Ergebnisentwicklungweiter beflügeln. Lediglich in der Sparte Geräte & Anlagen kam es zu Rückgängen bei Umsatz und Ergebnis.

Besserung ist aber angesichts des gestiegenen Auftragsbestands in Sicht. Gefragt waren vor allem Trocknungssysteme für die Druckindustrie. Für das Gesamtjahr hat das Management unverändert einen Umsatz von 95 bis 105 Mio € sowie ein operatives Ergebnis von 14 bis 16 Mio € in Aussicht gestellt. Im vergangenen Jahr waren es 12,4 Mio €. Für einen Umsatz- und Ergebnisschub sollen erwartete Großaufträge in der Klebstoff-Sparte sorgen, die sich vor allem im 4. Quartal positiv auswirken sollen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.