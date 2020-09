Dr. Hönle Aktie: Mit Wirkung zum 1. Oktober!

Weitere Suchergebnisse zu "Dr. Hönle":

Auf Einkaufstour zeigte sich zuletzt das Unternehmen Dr. Hönle. So wird Dr. Hönle laut eigenen Angaben mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 die Sterilsystems GmbH übernehmen. Dabei handelt es sich um ein österreichisches Unternehmen (Sitz in Mauterndorf), welches laut Dr. Hönle zu den „Pionieren in der Entwicklung von hocheffektiven UVS-Systemen" gehört. Und das passt natürlich sehr gut zu den Aktivitäten von



