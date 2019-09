Dr. Henning von Kottwitz wird neuer Vorstand der PartnerFonds AG

Planegg (ots) - Dr. Henning von Kottwitz übernimmt am 25.September 2019 das Amt des Vorstands der PartnerFonds AG. Das hat derAufsichtsrat des Unternehmens in seiner Sitzung am 23. September 2019entschieden. Dr. von Kottwitz wird die Nachfolge von Oliver Kolbeantreten, der im August den Vorsitzenden des Aufsichtsrats darüberinformiert hat, dass er das Unternehmen zum 31. Dezember 2019verlassen wird.«Mit Henning von Kottwitz tritt ein führungsstarker Analytiker underfahrener Umsetzer in den Vorstand der PartnerFonds AG ein» sagt derAufsichtsratsvorsitzende Sebastian Moss.Dr. Henning von Kottwitz begann seine Laufbahn bei derUnternehmensberatung The Boston Consulting Group, wo er Kunden in denBereichen Industrie und Automotive betreute. Danach war er beiPrespartners GmbH als Geschäftsführer insbesondere mitRestrukturierungen und Transaktionen im Bereich Logistik und Energiebefasst. Er ist Partner bei B&P Management GmbH.Herr Dr. von Kottwitz ist Volljurist, studierteRechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität Münchenund promovierte an der Universität Bremen.Pressekontakt:PartnerFonds AGFraunhoferstraße 1582152 Planegg/MartinsriedTelefon: +49 (0)89 - 614 240 200Fax: +49 (0)89 - 614 240 299Original-Content von: PartnerFonds AG, übermittelt durch news aktuell