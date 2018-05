Dr. Heiko Neuhoff wird hauptamtlicher Rundfunkdatenschutzbeauftragter beim NDR

Hamburg (ots) - Der NDR Rundfunkrat hat Dr. Heiko Neuhoff zumhauptamtlichen Rundfunkdatenschutzbeauftragten beim NorddeutschenRundfunk ernannt. Der NDR Verwaltungsrat hatte den Juristen für dieseFunktion vorgeschlagen. Sie ist in dieser Form mit Inkrafttreten derDatenschutzgrundverordnung am 25. Mai 2018 und des vom selben Tag angeltenden neuen NDR-Datenschutz-Staatsvertrags erstmals zu besetzen.In dem neuen Staatsvertrag sind Aufgaben und Befugnisse desRundfunkdatenschutzbeauftragten festgelegt. Danach überwacht er dieEinhaltung der Datenschutzvorschriften bei der gesamten Tätigkeit desNDR und seiner Beteiligungsunternehmen. DerRundfunkdatenschutzbeauftragte ist in Ausübung seines Amtesunabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Er untersteht derDienstaufsicht des Verwaltungsrates insoweit, als seineUnabhängigkeit bei der Ausübung des Amtes nicht beeinträchtigt wird.Die Ernennung zum Rundfunkdatenschutzbeauftragten erfolgt für dieDauer von vier Jahren. In dieser Zeit darf er innerhalb des NDR undseiner Beteiligungsunternehmen keine anderen Aufgaben wahrnehmen.Jedermann hat das Recht, sich unmittelbar an denRundfunkdatenschutzbeauftragten zu wenden, wenn er oder sie derAnsicht ist, bei der Verarbeitung seiner bzw. ihrer personenbezogenenDaten durch den NDR oder seiner Beteiligungsunternehmen inschutzwürdigen Belangen verletzt zu sein.Dr. Heiko Neuhoff (43) wurde in Hamburg geboren. Er studierteRechtswissenschaften an der Universität Hamburg mit dem SchwerpunktInformation und Kommunikation. Nach Studienaufenthalten in Oxford undLondon wurde er 2013 an der Universität Hamburg im Rundfunkrechtpromoviert. Seit mehr als zehn Jahren ist Dr. Heiko Neuhoff imJustitiariat des NDR tätig. Im September 2017 übernahm er das Amt desNDR Datenschutzbeauftragten, das es in bisheriger Form künftig nichtmehr gibt: Mit Inkrafttreten des NDR-Datenschutz-Staatsvertrag wurdendie bisherigen Datenschutzvorschriften in den Paragrafen 41 und 42des NDR Staatsvertrages gestrichen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und Informationpresse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell