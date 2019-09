Dr. Heike Holschuh neue Geschäftsführerin bei MADELEINE

Zirndorf (ots) - Das Zirndorfer Modeunternehmen MADELEINE hat mitWirkung vom 16.09.2019 Frau Dr. Heike Holschuh in dieGeschäftsführung berufen. Die neue Geschäftsführerin verantwortetEinkauf, Beschaffung und Qualitätsmanagement und ergänzt dieMADELEINE Führung um Volker Valk und Alexander Weih."Wir freuen uns sehr, mit Dr. Heike Holschuh ein Mitglied in derGeschäftsführung zu begrüßen, das das MADELEINE-Management miteinschlägigen Erfahrungen im Produkt- und Einkaufsbereich idealergänzt und durch ausgewiesene Kompetenz verstärkt", so CEO AlexanderWeih. "Die so entstehende klare Fokussierung innerhalb derGeschäftsführung versetzt uns in die Lage, die geplanteWachstumsoffensive erfolgreich voranzutreiben."Nach diversen Management Aufgaben bei der Quelle AG verantworteteDr. Heike Holschuh in den letzten zehn Jahren als Divisional VicePresident bei der Heinrich Heine GmbH unter anderem die BereicheSupply Chain Management und Service sowie das Category Managementverschiedener Segmente.Über MADELEINEMADELEINE - dieser Name steht seit über 40 Jahren für dentopmodischen Versender von Damenbekleidung mit höchstemQualitätsanspruch. Die MADELEINE-Kollektionen bieten exklusiveHigh-Fashion, selbstbewusste Business-Mode, kombinationsstarkeBasics, trendsichere Accessoires und luxuriöse Dessous. Die MarkeMADELEINE wird von der MADELEINE Mode GmbH geführt, die eine 100%igeTochter der TriStyle Group ist.Pressekontakt:MADELEINE Mode GmbHSandra MüllerIm Pinderpark 790513 ZirndorfTel.: +49 911 21795-1422E-Mail: sandra.mueller@madeleine.deServiceplan Public Relations & ContentLisa PaulBrienner Str. 45 a-d80333 MünchenTel.: +49 89 2050-4180E-Mail: l.paul@serviceplan.comOriginal-Content von: MADELEINE Mode GmbH, übermittelt durch news aktuell