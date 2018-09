Dr. Hauschka bei den 75. Internationalen Filmfestspielen in Venedig (FOTO)

Venedig (ots) -Dr. Hauschka und German Films treten zum ersten Mal zusammen beiden Internationalen Filmfestspielen in Venedig auf. German Filmsveranstaltet in Kooperation mit Dr. Hauschka den internationalenPressecocktail zu Ehren des im diesjährigen Wettbewerb laufendenFilmes 'NEVER LOOK AWAY (WERK OHNE AUTOR)' von Oscar-PreisträgerFlorian Henckel von Donnersmarck sowie den weiteren Festivalbeiträgen'WHY ARE WE CREATIVE?' von Hermann Vaske, 'ADAM & EVELYN von AndreasGoldstein und 'HAPPY LAMENTO' von Alexander Kluge.Neben der Nominierung für den Goldenen Löwen in Venedig ist NEVERLOOK AWAY (WERK OHNE AUTOR) von Oscar-Preisträger Florian Henckel vonDonnersmarck die deutsche Einreichung bei den Academy Awards 2019 inder Kategorie 'Best Foreign Language Film'.Im Rahmen der Filmfestspiele in Venedig kreierten Dr. HauschkaInternational Make-up Artist Karim Sattar und sein Team Dr. HauschkaMake-up Red Carpet Looks für VIP-Gäste wie Marina Abramovic, AnneKanis, Lena Lauzemis, Christin Alexandrow, Hermann Vaske, SebastianKoch und Paulina Keller.Im Mittelpunkt standen hierbei die Produkte der neuen Dr. HauschkaLimited Edition 'Deep Infinity'.Dr. Hauschka und German Films kooperieren bei internationalenFilmfestspielen zur Unterstützung Filmschaffender und Bewerbungdeutscher Filme im Ausland.Dr. Hauschka engagiert sich seit vielen Jahren im Bereich Film undFernsehen, beispielsweise durch Masken- und Produktausstattungen,insbesondere in der Nachwuchsförderung von jungen Filmschaffenden vonFilmhochschulen. So wurde beispielsweise die Maske von imdiesjährigen Wettbeweb laufenden Film 'Adam und Evelyn' von Dr.Hauschka ausgestattet.WALA Heilmittel GmbH - Aus der Natur für den MenschenAus der Natur für den Menschen - dieser Leitgedanke begleitet dieWALA Heilmittel GmbH seit ihrer Gründung im Jahre 1935. Durch dierhythmische Anwendung polarer Qualitäten wie Wärme/ Kälte,Dunkelheit/Licht und Ruhe/Bewegung erzeugt sie Präparate, die derGesundheit dienen. Grundlage dafür bilden Substanzen aus der Natur,die möglichst aus kontrolliert-biologischem oder Demeter-Anbaustammen und unter fairen Bedingungen gewonnen werden. Heuteexportiert das Stiftungsunternehmen WALA Arzneimittel, Dr. HauschkaKosmetik und Dr. Hauschka Med Präparate in 40 Länder.Dr. Hauschka Kosmetik ist in autorisiertenNaturkost-/Naturwaren-Fachgeschäften, Reformhäusern,Naturkosmetik-Fachgeschäften, Department Stores, Parfümerien,Apotheken, Bio-Supermärkten und bei Dr. Hauschka Naturkosmetikerinnenerhältlich.www.wala.dewww.dr.hauschka.comwww.facebook.com/drhauschkawww.instagram.com/drhauschkaliveWALA®, WALA Logo®, viaWALA®, Dr.Hauschka Med®, Dr. Hauschka®,Dr.Hauschka CulturCosmetic®, CulturCosmetic® und Dr.Hauschka Designsind eingetragene Marken der Firma WALA Heilmittel GmbH.Pressekontakt:Dr. Hauschka PressestelleTelefon: +49 (0)7164 930-603Telefax: +49 (0)7164 930-266presse@wala.deWALA Heilmittel GmbHD-73085 Bad Boll/EckwäldenOriginal-Content von: Dr. Hauschka, übermittelt durch news aktuell