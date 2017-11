Dr. Hans-Gerd Conrad tritt in die Geschäftsleitung beim Fachverlag Schiele & Schön ein

Berlin (ots) - Seit dem 1. Oktober 2017 ist Dr. Hans-Gerd Conrad(47) neben Harald Rauh und Karl-Michael Mehnert Geschäftsführer desFachverlag Schiele & Schön GmbH, Berlin. Er verantwortet den neugeschaffenen Bereich Strategie und Unternehmensentwicklung.Dr. Hans-Gerd Conrad hat Wirtschaftsgeschichte studiert und imAnschluss im Bereich Marketing promoviert. Als Geschäftsführer desBerliner vorwärts Verlages begleitete er dort den Wandel hin zu einemcrossmedialen Anbieter von Kommunikationsdienstleistungen. In seinerneuen Position bei Schiele & Schön wird er vor allem den Ausbau derdigitalen Kommunikationskanäle vorantreiben und dasLeistungsportfolio um Corporate Publishing-Projekte undDirektmarketing ausbauen.Harald Rauh, Geschäftsführer von Schiele & Schön sagt: "Wir freuenuns, dass uns Herr Dr. Conrad bei der digitalen Transformation desVerlages maßgeblich unterstützen wird. Mit ihm werden wir unsereMarken in dem sich rasant verändernden Markt deutlich stärken undunsere Kompetenzen erweitern, um somit weiterhin innovativer Partnerfür digitale und analoge Kommunikationslösungen sein."Der Fachverlag Schiele & SchönDer inhabergeführte Fachverlag Schiele & Schön publiziert seitüber 70 Jahren Themen in den berufsbezogenen Feldern der Bauplanung,Projektsteuerung, Gießereiwesen, Film-, Fernseh-, Video- undAudiotechnik sowie Wirtschaftsingenieurwesen. Die B2B-Produkte(print/digital) unterstützen sowohl die Ingenieure bei ihrertäglichen Arbeit als auch Unternehmen und Verbände. So zählen unteranderem die Bundesingenieurkammer mit rund 50.000 Mitgliedern, derVerband der Wirtschaftsingenieure sowie Verbände aus derMedientechnik zu den Kunden.Bildmaterial finden Sie unter:https://nextcloud.schiele-schoen.de/index.php/s/S1cqDY27KaUeVPtPressekontakt:Fachverlag Schiele & Schön GmbHBianca SteckerLeitung Marketing und PRMarkgrafenstraße 11D-10969 BerlinTel.: +49 30 253 752-52stecker@schiele-schoen.deOriginal-Content von: Fachverlag Schiele & Schön GmbH, übermittelt durch news aktuell