Dr. Gustavo Mahler tritt als Firmenchef von AGC Biologics zurück, sein Nachfolger ist Patricio Massera, der sein Amt am 1. Mai 2019 antritt

Bothell, Washington (ots/PRNewswire) - AGC Biologics gab heuteeinen Personalwechsel an der Unternehmensspitze bekannt. Dr. GustavoMahler gibt seine Position als Firmenchef nach 10 Jahren bei CMCBiologics und AGC Biologics zum 30. April 2019 auf. Dr. Mahler bleibtweiterhin im Vorstand. Patricio Massera, bisher der leitendeGeschäftsführer (COO) von AGC Biologics, tritt sein Amt alsNachfolger von Dr. Mahler am 1. Mai 2019 an.Dr. Mahler wurde 2008 bei AGC Biologics (ehemals CMC Biologics)als Präsident eingestellt. Im Jahr 2010 wurde er zum globalenleitenden Geschäftsführer (Chief Operations Officer) ernannt und seitJanuar 2016 ist er der Firmenchef (Chief Executive Officer). "DieÜbernahme der CEO-Rolle durch Herrn Massera wurde sorgfältigvorbereitet", sagt Dr. Mahler. "Meine Arbeit als Firmenchef von AGCBiologics hat mir große Freude bereitet und ich bin stolz darauf,dass wir so viel erreicht haben. Für die Gelegenheit, gemeinsam miteinem professionellen Weltklasseteam für unsere Kunden Produkte vonder Pipeline auf den Markt zu bringen, bin ich zutiefst dankbar.""Ich möchte Herrn Dr. Gustavo Mahler für seine Beiträge zu AGCBiologics danken", sagt Noriyuki Komuro, Vorstandsvorsitzender vonAGC Biologics und Geschäftsführer der AGC Life Science Division."Seit seiner Amtsübernahme als Firmenchef hat Dr. Mahler dasUnternehmen erfolgreich durch eine Akquisition geführt sowie vieleunserer wichtigsten Vorhaben ausgeführt, darunter die weltweiteIntegration von AGC Biologics. Unter seiner Führung lieferte AGCBiologics durchweg Know-how und Leistungen der Weltklasse an unsereKunden, und gleichzeitig schuf das Unternehmen ein innovatives undangenehmes Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter.""Und jetzt freue ich mich, Herrn Patricio Massera als den neuenFirmenchef von AGC Biologics vorstellen zu dürfen", sagt Herr Komuro."Herr Massera hat im Laufe seiner Karriere bereits mehrereFührungspositionen begleitet. Er trat dem Unternehmen 2012 alsGeschäftsführer und Werksleiter unserer Anlage in Kopenhagen bei undspielte in den letzten zwei Jahren eine wichtige Rolle in unseremExecutive Leadership Team als leitender Geschäftsführer (COO). DieErnennung von Herrn Massera als Firmenchef erfolgte durch eineeinstimmige Entscheidung des Vorstands, und wir sind zuversichtlichin seine Fähigkeit, das Unternehmen in die Zukunft zu führen.""Ich danke Dr. Mahler für seine Führung und sein unermüdlichesEngagement für unser Unternehmen und weiß, dass ich dabei für allebei AGC Biologics spreche", sagt Massera. "Ich freue mich ungemein,die Rolle als CEO übernehmen zu dürfen, und erwarte eine erfolgreicheZukunft für das Unternehmen. Wir verfügen über ein ausgesprochentalentiertes Team bei AGC Biologics, das unser Know-how inZusammenarbeit mit unseren Kunden nutzt, um deren Erwartungen zuübertreffen."Informationen zu AGC BiologicsAGC Biologics ist ein weltweit führender Vertragshersteller und-entwickler, der es sich zum Ziel gesetzt hat, unseren Kunden denhöchsten Servicestandard zu bieten. AGC Biologics verfügt über einweitreichendes Netzwerk cGMP-konformer Anlagen in den USA, Europa undAsien. Wir bieten fundierte Branchenkenntnisse, innovative Lösungenund Technologien sowie auf den Kundenbedarf zugeschnitteneDienstleistungen für die Scale-up- und cGMP-Herstellung vonproteinbasierten Therapeutika, von der präklinischen bis zurkommerziellen Produktion für Säugetier- und mikrobielle Zellen. Wirbauen außergewöhnlich starke Partnerschaften mit unseren Kunden aufund verlieren unser Ziel, zuverlässige und konforme Pharmawirkstoffezeitgerecht zu liefern, nie aus den Augen. Weitere Informationenfinden Sie unter www.agcbio.com.