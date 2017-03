Mainz (ots) -Der langjährige Direktor Europäische Satellitenprogramme (ESP) Dr.Gottfried Langenstein scheidet mit Ablauf seiner Amtszeit zum 1.April 2017 aus dem ZDF aus. Bei seiner Verabschiedung in Mainzwürdigte Intendant Dr. Thomas Bellut das herausragende EngagementLangensteins für 3sat, ARTE und das ZDF: "Langenstein war für unsimmer so etwas wie der Außenminister und Kulturbotschafter desSenders. Als Leiter der Hauptabteilung Internationale Angelegenheitenund später als Direktor für 3sat und ARTE hat er Partnerschaften desZDF mit Medienunternehmen in aller Welt aufgebaut und gepflegt. Dassdie von ihm geführte Direktion zum Ende seiner Amtszeit ebensogeräuschlos wie effizient in die anderen Direktionen des Sendersintegriert werden kann, ist vor allem auch sein Verdienst. Er hatdiesen Prozess mit großem persönlichen Einsatz selbstvorangetrieben." Das sei, so Bellut, vor allem für seineMitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr wichtig gewesen, weil sie denÜbergang gemeinsam mit ihrem Direktor gestalten konnten.Dr. Gottfried Langenstein war seit Februar 2000 DirektorEuropäische Satellitenprogramme des ZDF und Vorsitzender der3sat-Geschäftsführung, später auch Präsident von ARTE G.E.I.E.,Straßburg.Seit 1987 war Langenstein beim ZDF, zunächst in der Hauptabteilung"Internationale Angelegenheiten". 1989 bis 1994 war er Leiter derZDF-Abteilung "Allgemeine Auslandsbeziehungen", 1994 bis 2000 derHauptabteilung "Internationale Angelegenheiten" und Leiter derFestival Kommission des ZDF. 1998 bis 2000 war er Online-Beauftragterdes ZDF. Im Februar 2000 wurde er Direktor EuropäischeSatellitenprogramme des ZDF (3sat, ARTE, ZDFtheaterkanal/ZDFkultur)und Vorsitzender der 3sat-Geschäftsführung. Von 2000 bis 2002 war erzudem Stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafterversammlungder ARTE Deutschland GmbH, später Vizepräsident und von 2007 bis 2010Präsident von ARTE G.E.I.E., Straßburg.Mit dem Ausscheiden von Langenstein aus dem ZDF wird die für 3satund ARTE zuständige Direktion Europäische Satellitenprogramme (ESP)aufgelöst. Alle Bereiche werden in andere Direktionen des Sendersintegriert.weitere Informationen zur Biografie: https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/dr-gottfried-langenstein/weitere Informationen zur Integration der Direktion ESP:https://presseportal.zdf.de/pm/integration-esp/Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/personalie sowie überhttps://presseportal.zdf.de/presse/espPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell