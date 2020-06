Dr. Georg von Wallwitz (Eyb & Wallwitz): Stay in May

04.06.2020 – In den USA ist die Arbeitslosenquote von 3,5% im Februar auf 14,7% gestiegen und die Haushaltsexperten des Kongresses gehen von einem Verlust an Wirtschaftsleistung in Höhe von 16 Billionen Dollar über die nächsten 10 Jahre aus. Frankreich rechnet mit einer Schrumpfung der Wirtschaft von -11% in diesem Jahr; China gibt schon gar keine Wachstumsziele mehr aus. Und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung