Dr. Georg von Wallwitz (Eyb & Wallwitz): Occams Rasiermesser

Mai 2021

Derzeit sind die Märkte ausgesprochen anfällig für größere Verwerfungen. Das liegt daran, dass die allem zu Grunde liegende Größe, der Zinssatz für Staatsanleihen, in Bewegung gekommen ist. Da in der Praxis alle Assets in Relation zum risikolosen Ertrag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung