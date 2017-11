Dr. Florian Herrmann: Vorschlag der Freien Wähler zur Finanzierung von Anliegerstraßen schwächt die Kommunen und führt die Steuerzahler an der Nase herum (FOTO)

München (ots) -"Wer die Kosten für den Ausbau der Anliegerstraßen in unserenGemeinden verstaatlicht, der wird über kurz oder lang auch dieEntscheidung über den Ausbau von Straßen auf den Staat übertragenmüssen. Die CSU hingegen will keine Entmündigung unserer Kommunen.Wir vertrauen auf die Regelungskompetenz unserer Kommunalpolitiker.Das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen darf nicht ausgehöhltwerden." Das sagt Dr. Florian Herrmann, der Vorsitzende desAusschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport desBayerischen Landtags, zur heutigen Pressekonferenz der Freien Wähler.Die Freien Wähler hatten einen Gesetzentwurf vorgelegt, der dieKosten für den Ausbau der Anliegerstraßen vor allem dem bayerischenSteuerzahler aufbürdet. Herrmann zeigte sich verwundert, dass dieFreien Wähler eine solche Kehrtwende vollziehen: "DasStraßenausbau-Beitragsrecht ist vor nicht mal einem Jahr geändertworden. Nach intensiver Diskussion haben alle Fraktionen in ihrenGesetzentwürfen an der beschlossenen Regelung festgehalten. Außerdemwaren sich alle Fraktionen einig, dass wir uns das Gesetz 2018 imLichte der neuen Erfahrungen noch mal anschauen wollen. Dass dieFreien Wähler diese Ergebnisse nicht abwarten wollen, ist wenigseriös." Sie zeigten damit, dass sie an Fakten aus der Praxis nichtinteressiert seien.Offensichtlich würden sich die Freien Wähler mit dem Vorschlag inPopulismus flüchten und den Grundstücksbesitzern vermeintlicheWahlgeschenke anbieten. "Ich glaube aber, dass die Bürgerinnen undBürger dieses 'linke-Tasche-rechte-Tasche-Spiel' durchschauen.Irgendwer muss die Rechnung für die Straßen immer bezahlen. Es gibtkeinen Goldesel", sagte Herrmann. Und weiter: "So führt man dieSteuerzahler an der Nase herum."Die Regelungen zum Straßenausbau-Beitragsrecht sehen unter anderemvor, dass Städte und Gemeinden für die Verbesserung oder Erneuerungvon Ortsstraßen Beiträge erheben sollen. Wieso es gerecht sein soll,dass die Ersterschließung eines Grundstücks weiter von denGrundstücksbesitzern und den Kommunen bezahlt werden, derStraßenausbau dann aber weitgehend vom Freistaat Bayern und damitaber auch wieder vom Steuerzahler, könnten die Freien Wähler nichterklären. Fest stehe lediglich, dass den Gemeinden und Städtenzunächst Beitragsausfälle in zwei- bis dreistelliger Millionenhöheentstehen würden," so Herrmann weiter. "Selbst ein kompliziertesUmverteilungssystem über den Freistaat Bayern zur Gegenfinanzierungist sicherlich nicht im Sinne der Kommunen. Die Freien Wählerschwächen damit die Eigenständigkeit der örtlichen Lokalpolitiker undmachen sie vom Tropf des Staates abhängig."Herrmann betont abschließend die Anliegen der CSU-Fraktion: "Füruns bleibt der Zeitplan gültig: Wir werden bis zum Frühjahr 2018 dasGesetz anhand aktueller Urteile und bisheriger Handhabung in derPraxis anschauen und prüfen, so wie das der Landtag beschlossen hat.Die Gestaltungsmöglichkeit der Kommunen soll erhalten bleiben, ohnedie Bürger finanziell über Gebühr zu belasten. Hier ist gesundesAugenmaß gefragt.Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSimon SchmaußerStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail : simon.schmausser@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell