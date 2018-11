Dr. Edlyn Höller neue stv. Hauptgeschäftsführerin der DGUV

Berlin (ots) - Frau Dr. Edlyn Höller übernimmt zum 1. 11.2018 dasAmt der stellvertretenden Hauptgeschäftsführerin der DeutschenGesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), Spitzenverband derBerufsgenossenschaften und Unfallkassen. Höller folgt Dr. WalterEichendorf nach, der in den Ruhestand geht.Frau Dr. Höller hat zum europäischen Sozialrecht promoviert undmehrere Jahre als wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl fürBürgerliches Recht, Deutsches und Europäisches Arbeits- undSozialrecht der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadtgearbeitet. Seit 2004 ist sie für den Spitzenverband der gesetzlichenUnfallversicherung tätig. Sie war maßgeblich eingebunden in denProzess der strukturellen Neuordnung der gesetzlichenUnfallversicherung. Höller: "Ich freue mich auf die Möglichkeit, dieZukunft der gesetzlichen Unfallversicherung aktiv mitzugestalten.Aktuell betrifft das zum Beispiel die Herausforderungen derDigitalisierung oder auch die Frage nach der sozialen Absicherung vonMenschen, die in neuen Beschäftigungsmodellen arbeiten."Dr. Eichendorf hat in mehr als drei Jahrzehnten die gesetzlicheUnfallversicherung wesentlich mitgeprägt, den Verband national wieinternational vernetzt und Themen wie die Strategie der "VisionZero", die Vision einer Welt ohne tödliche und schwereArbeitsunfälle, Verkehrsunfälle und Berufskrankheiten, insBewusstsein einer breiten Öffentlichkeit gehoben. Er wird weiterhinfür die gesetzliche Unfallversicherung das Amt des Präsidenten desDeutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) wahrnehmen.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche UnfallversicherungSpitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen030-130011414pesse@dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell