Berlin (ots) -Mit dem "Superbrands Germany" Tribute Event fand dasinternationale Marken-Auszeichnungsverfahren gestern seinenHöhepunkt. Als Persönlichkeit des Jahres wurde der vielseitigeEntertainer, erfolgreiche Autor und sympathische Moderator Dr. Eckartvon Hirschhausen geehrt. Die Gala fand zum ersten Mal im historischenMeistersaal am Potsdamer Platz in Berlin statt.Eine 22-köpfige hochrangige Jury hatte in einem aufwendigenBewertungsverfahren die besten und stärksten Marken Deutschlandsgewählt.Dr. Eckart von Hirschhausen - "Superbrands Germany Persönlichkeit2018/2019"Er ist Deutschlands bekanntester Arzt und einer dererfolgreichsten Sachbuchautoren, beliebter Moderator undsympathischer Entertainer und verbindet medizinische Inhalte mitHumor sowie nachhaltigen Botschaften: Dr. Eckart von Hirschhausen.Als Highlight des Abends wurde er während der gestrigen Gala als"Superbrands Germany Persönlichkeit" geehrt.Damit ist Dr. Eckart von Hirschhausen "in bester Gesellschaft":Auch Franz Beckenbauer, Boris Becker, Iris Berben, David Garrett undWotan Wilke Möhring wurden in den vergangenen Jahren bereitsausgezeichnet.Die Laudatio auf Hirschhausen hielt Christian Krug, ChefredakteurNeue Geschäftsfelder bei Gruner + Jahr, der 2018 als Chefredakteurdes "Stern" das Magazin "STERN GESUND LEBEN" mit dem "Doktor derNation" auf den Markt gebracht hatte. Er betonte: "Ohne Eckart vonHirschhausen gäbe es heute in der Prime Time des deutschen Fernsehensnoch immer keine Medizin-Themen - und diese ohne erhobenenZeigefinger". Hirschhausen erhalte die Auszeichnung "für seineunnachahmliche Mischung als Humor, Heilen und Haltung", die eraktuell vor allem bei seinem Einsatz für den Klimawandel zeige.Dr. Eckart von Hirschhausen erhielt Standing Ovations für seineDankesrede, in der er an die anwesenden Vertreter der ausgezeichnetendeutschen Marken und Unternehmen appellierte: "Wir haben keinen PlanB, weil es keine Erde B gibt. Seien Sie Teil der Lösung!"Sonderpreise für Aktion Deutschland Hilft und Deutsches RotesKreuzWie in den Verfahren zuvor wurden auch dieses Mal zweiOrganisationen mit Ehrenpreisen ausgezeichnet: die Aktion DeutschlandHilft und das Deutsche Rote Kreuz. Die Laudatio hielt in Vertretungvon Bundesminister Dr. Gerd Müller Ministerialdirigent Dr. BernhardFelmberg vom Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit undEntwicklung. der in seiner Laudatio den unschätzbaren Wert und dieVerdienste beider Hilfsorganisationen hervorhob.Großformatiges Buch der Superbrands Germany 2018/2019Norbert Lux, Managing Director Superbrands Germany, stellte amAbend auch das neue Buch der "Superbrands Germany" vor, das auf 128Seiten alle ausgezeichneten Marken präsentiert und mit Grußworten vonWirtschaftsminister Peter Altmaier und Michael Müller, demRegierenden Bürgermeister von Berlin, geehrt wird. Auch die 22Jury-Mitglieder werden vorgestellt. Fachbeiträge sowie dieVorstellung der Kooperationspartner runden den Buchinhalt ab.Über Superbrands:Superbrands ist die weltweit größte Markenbewertungs-Organisationmit Hauptsitz in London. Seit 24 Jahren zeichnet Superbrands diebesten und stärksten Produkt- und Unternehmensmarken in 89 Ländernnach einem standardisierten Verfahren aus. Das Verfahren fand nunbereits zum achten Mal in Deutschland - seit 2004 - statt.Herausragende Marken des jeweiligen Landes werden für ihreErrungenschaften und Leistungen in einzigartiger Weise geehrt.Ausgezeichnete Superbrands Germany 2018/2019:adidasALNOAlpinaAralASKLEPIOSAveryZweckformBACARDIBIG Bobby CarBitburgerBUNTECARGLASSceweCosmosDirektDAK-GesundheitDeutsche BankE.ONeprimoFC Bayern MünchenFisslerFordHÖRZUHUK-COBURGJuraKatjesLAMBERTZLandliebeLECHUZALindner Hotels & ResortsMielen-tvplaymobilPoggenpohlPostbankRatiopharmRTLs.OliverStiebel EltronTelekomVaillantVARTAWeberWüstenrotJury der Superbrands Germany 2018/2019:Andrea Albrecht (Leo Burnett GmbH)Prof. Dr. Carsten Baumgarth (Hochschule für Wirtschaft und RechtBerlin)Rainer Barth (DIE PREUSSEN- THE BRAND CONSULTANTS)Jochen Beckmann (Funke Mediengruppe GmbH & Co. KGaA)Hans-Christian Biedermann (SpecialKey Ltd.)Cornelia Dienstbach (Mediengruppe RTL Deutschland GmbH)Constantin Dudzik (Scholz & Friends Group)Helmut Fleischer (Helmut Fleischer Consulting GmbH)Robert Halver (Baader Bank AG)Prof. Dr. Paul Lange (Partner der Kanzlei Siebeke Lange Wilbert)Fritz Lietsch (ALTOP Verlags- und Vertriebsgesellschaft fürumweltfreundliche Produkte)Stephan Moritz (MOKOH Music GmbH)Robert Perl (IMPACT IRC)Christoph Pietsch (DDB Group GmbH)Christian Rätsch (SAATCHI & SAATCHI GMBH)Anke Rippert (EMOTION Verlag GmbH)Boris T. Schepker (MARKENFILM BERLIN)Elke Schneiderbanger (ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH)Dietrich Schulze van Loon (ORCA van Loon Communications GmbH)Edith Stier-Thompson (news aktuell GmbH)Dr. Kai-Marcus Thäsler (Posterscope Deutschland GmbH)Tobias Weitzel (BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH)Webseite: www.superbrands.infoFacebook: www.facebook.com/Superbrands.deTwitter: twitter.com/SuperbrandsDEInstagram: www.instagram.com/superbrandsgermanyPressekontakt:Superbrands GermanyNorbert R. LuxManaging DirectorTel.: +49 911-97 99 5 99eMail: n.l@superbrands.infoOriginal-Content von: Superbrands Germany, übermittelt durch news aktuell