Hamburg (ots) -Mit seiner Stiftung "HUMOR HILFT HEILEN" engagiert sich Dr. Eckartvon Hirschhausen für mehr gesundes Lachen in Kliniken undPflegeeinrichtungen. Auch beruflich begleitet ihn das Thema: Fürseine neue ARD-Sendung "Hirschhausen" ist er in ein Altenheim gezogenund war mit einem Pflegedienst unterwegs. In der neuen Ausgabe derZeitschrift Pflege & Familie (EVT 23.03.) spricht der 49-Jährige überdie Arbeit seiner Stiftung und erklärt, warum er seit seiner Zeit imHeim viel weniger Angst vor dem Alter hat.Einstellungswechsel durch Zeit im AltenheimDrei Tage verbrachte der Mediziner, Autor und Komiker imAltenheim. Ein Alterssimulator half ihm dabei, sich besser in dieBewohner hineinzuversetzen: Wie fühlt es sich an, wenn man dieMenschen um sich herum nicht mehr richtig hören oder sehen kann? Beiden Senioren lassen sich diese Schwierigkeiten aber nicht einfachwieder abschalten - sie sind auf die Hilfe von Pflegekräftenangewiesen: "Jeder, der tagtäglich für Menschen da ist, die nichtmehr 'nützlich' sind, hat meine Hochachtung. Helden des Alltagsmachen Pippi weg und Tränen und mehr, Tag und Nacht, auch amWochenende und Weihnachten", so Hirschhausen. Die Zeit im Heim hatbewirkt, dass der 49-Jährige sich weniger Sorgen um das Alter macht:"Im Heim habe ich sehr viele heitere Momente erlebt, die mir Hoffnunggeben, vorausgesetzt es sind noch Pflegekräfte da, wenn wir Midliferdann mal so weit sind. Und die wichtigste Botschaft: Wie wir im Alterdrauf sind, hat viel damit zu tun, was wir jetzt tun!"Den Pflegealltag mit Humor bereichernSeinen Background als Mediziner verbindet Hirschhausen mit seinemBeruf als Komiker: Seine Stiftung "HUMOR HILFT HEILEN" setzt sich fürmehr Humor in Kliniken und Pflegeheimen ein. In speziellen Kursenkönnen Pflegekräfte und Ärzte lernen, wie sie den Senioren eineFreude machen können, zum Beispiel mit Clownsvisiten: "Im Krankenhausengt sich der Blick oft ein, auf das Leid, die Erkrankung, denSchmerz. Die Clowns erinnern in ihrem Spiel daran, dass es immer aucheine andere Seite gibt", erklärt Hirschhausen. "Es geht nicht darum,aus Pflegenden Clowns zu machen oder etwas 'vorzuspielen'. Viel eherkommt in den Übungen die eigene Persönlichkeit wieder zum Vorschein,der eigene mitfühlende und beobachtende Draht zum anderen, die Freudeim Kontakt, das Vertrauen auf die Kraft von Spontanität in derBegegnung." Dass Humor in der Ausbildung von Ärzten und Pflegernkeine Rolle spielt, findet Hirschhausen schade - er möchte einenkleinen Beitrag zum Umdenken leisten: "Jeder Mensch im Krankenhausist Teil der heilsamen Wirkung. Und dafür braucht es authentischeKommunikation, Herzlichkeit und auch eigene Seelenhygiene. Vielesdavon lässt sich vermitteln und üben."Comedy über die EndlichkeitAltwerden betrifft uns alle. Deshalb hat es auch das Zeug, Teileines Showprogramms zu werden, findet Hirschhausen: "Ich kann schonverraten, dass ich derzeit schon an meinem neuen großenBühnenprogramm 'ENDLICH' arbeite, in dem es um den unfreiwilligkomischen Kampf gegen das Altern geht, und das im Dezember 2017Premiere haben wird."Hinweis für die RedaktionenDas gesamte Interview gibt es in der neuen Ausgabe von Pflege &Familie (EVT: 23.03.). Die Veröffentlichung ist bei Nennung derQuelle "Pflege & Familie" frei.