Berlin (ots) -Exklusiv-Interview mit Daimler-Chef Dr. Dieter Zetsche vor derHauptversammlung, die heute um 10 Uhr in Berlin begonnen hatAnmoderation:Die Botschaft, die Daimler-Chef Dr. Dieter Zetsche gerade (Beginn10 Uhr) bei der Hauptversammlung den Aktionären des Konzernsüberbringt, ist einfach, aber wichtig: Der Automobilindustrie stehtein Wandel bevor! Zetsche stimmt die rund 6.000 Aktionärinnen undAktionäre im CityCube in Berlin auf große Veränderungen ein.Veränderungen, die sich der Konzern leisten kann, denn 2016 war fürdie Daimler AG ein Rekordjahr. Wir haben uns vor der Hauptversammlungmit Dr. Dieter Zetsche über den Weg zur Elektromobilität, übermoderne Verbrennungsmotoren, den Anteil der Mitarbeiter amerfolgreichen letzten Jahr und neue Formen der Mobilität unterhalten:1. Herr Dr. Zetsche, Sie haben schon viele Hauptversammlungen alsVorstandsvorsitzender hinter sich. Aber angesichts der RekordzahlenIhres Unternehmens ist die heutige HV sicher auch für Sie etwasBesonderes? Die aktuelle Hauptversammlung ist immer die relevanteste,aber sicherlich haben wir in diesem Jahr auch wirklich guteNachrichten über das letzte Jahr zu berichten und das macht natürlichauch Freude. (0:11)2. Was genau hat die Daimler AG im Jahr 2016 erreicht? Wir habenim Unternehmen insgesamt und in den meisten Divisionen unserestrategische Ziel-Profitabilität oder -Rendite erreicht. Wir habendas mit Mercedes lange vor dem uns selbst gesetzten Ziel, dieFührerschaft unter den Premiumherstellern, sowohl von den abgesetztenStückzahlen als auch vom Umsatz und der Profitabilität her,realisieren können. Und wir stehen insgesamt in einer sehr solidenPosition der Stärke, aus der heraus wir den Wandel in die Zukunftselbstbewusst, aber auch mit Bescheidenheit betreiben. (0:36)3. Und wie haben Sie diese Ziele erreicht? Es steht völlig außerZweifel, dass die Rekordwerte, die wir im letzten Jahr erreichenkonnten, die Rekorde unserer Mitarbeiter sind. Wir haben in allenBereichen unheimlich viel Einsatz, unheimlich viel Begeisterung undauch unheimlich viel Kompetenz sehen können. Das hat uns letztlich zudiesen tollen Ergebnissen geführt. (0:17)4. Bei der Hauptversammlung erwarten die Aktionäre, dass derVorstandsvorsitzende die Strategie der nächsten Jahre aufzeigt,sozusagen die Regierungserklärung des Konzernchefs. Sie haben das inIhrer Rede mit "Wandel" überschrieben. Was genau bedeutet das? Wirwollen uns auf der einen Seite natürlich weiter auf die Entwicklung,Produktion und das Verkaufen von tollen, begeisternden Produktenfokussieren. Wir sind uns aber bewusst, dass in der Zukunft noch mehrgefordert sein wird. Über neue Technologien gibt es ganz viele neueMöglichkeiten, ob die über die Konnektivität, über das autonomeFahren, die Teilungswirtschaft, das "Sharing", oder dieElektromobilität getrieben werden. All diese Felder erfordernschnelle, starke Innovationen von uns und auch mental, kulturell dieOffenheit, die Flexibilität, die Geschwindigkeit, um in all diesenFeldern und auch in dem Zusammenspiel dieser Felder führend zu sein,mitzugestalten, von der Spitze her zu gestalten. Und genau diesemWandel haben wir uns verschrieben. (0:48)5. Sie senden von dieser Hauptversammlung ein deutliches Signal inRichtung Elektromobilität: Das Mercedes-Benz Concept EQ und derMercedes-Benz Urban eTruck sind links und rechts der großen Bühneplatziert. Signalisieren Sie damit Ihren Anteilseigentümern ganzbewusst - dahin geht der Weg? Wir sind ja seit vielen Jahren von denbeiden primären Missionen getrieben: einerseits dem unfallfreienFahren und andererseits dem emissionsfreien Fahren. Beiden Zielenkommen wir deutlich näher. Und im emissionsfreien Fahren als Ziel istsicher die Elektromobilität der Weg dorthin. Wir haben im letztenJahr unsere Erwartung auf die Geschwindigkeit dieser Transformationmassiv gesteigert und in unseren Plänen hinterlegt. Wir gehen jetztdavon aus, dass in 2025 bereits 15 bis 25 Prozent unserer Produktionbatterieelektrisch, vollelektrisch angetrieben sein wird. Und damitdies auch möglich wird, haben wir eine ganze Vielzahl von neuenbatterieelektrischen Produkten unter der Marke EQ in unser Programmaufgenommen und arbeiten daran voll konzentriert. (0:54)6. Was bedeutet diese Strategie hin zur Elektromobilität für denVerbrennungsmotor? Wir werden bei den bisher noch relativ geringenDurchdringungszahlen an Elektrofahrzeugen, die von den Kundengefordert und gekauft werden, in den nächsten Jahren dieentscheidenden Reduktionen in der CO2-Ausbringung nach wie vor mitdem Verbrennungsmotor, mit immer besseren Verbrennungsmotoren,realisieren. Und deswegen sind wir auch weiterhin dabei, hochmodere,wettbewerbsfähige Verbrennungsmotoren zu entwickeln und haben ja mitdem OM 654 vor einem Jahr in der E-Klasse bereits den mit Abstandsaubersten Diesel, von Dritten so bestätigt, in den Markt eingeführt.Diesen Weg werden wir konsequent fortsetzen und damit auch den Wandelfinanzieren, der uns letztlich dann zur Elektromobilität bringenwird. (0:44)7. Es verändern sich aber nicht nur die Produkte, sondern auchIhre Angebote. Sie sind schon lange kein reiner Fahrzeugherstellermehr... Wenn wir vom Wandel vom Automobilhersteller zumMobilitätsanbieter sprechen, dann ist das bei uns nicht nur ein Blickin die Zukunft, sondern dann sind wir heute schon mitten dabei. Wirhaben mit car2go die weltweit größte Plattform dieses free-floatSharing im Betrieb. Wir haben mit MyTaxi in Europa den größtenRide-Hailing Anbieter und wir sind mit moovel ganz vorne in derVerbindung der verschiedenen Verkehrsformen, multimodal heißt das,die dem Kunden einfach die Wahl von A nach B zu gelangen, egal mitwelchen Verkehrsmitteln, ermöglicht und gleichzeitig aber auch dieBestellung und Abrechnung auf seiner App. (0:48)8. Aber auch die Produktion wandelt sich durch die zunehmendeDigitalisierung? Die Digitalisierung erfasst alleWertschöpfungsbereiche in unserem Unternehmen. Und es beginntnatürlich in der Produktion, Industrie 4.0 ist hier das Stichwort,und wir haben bereits heute praktisch alle Stationen unsererweltweiten Fabriken vernetzt. Und wir sind bereits heute dazu in derLage, die Daten dazu so auszuwerten, dass wir zunehmend dannvorausschauend bereits mögliche, zukünftige Probleme in derProduktion erkennen und abstellen können, bevor sie überhaupteintreten. Und damit können wir die Fabriken noch produktiver machen.Auch das Zusammenspiel zwischen Mensch und Roboter führt zu völligneuen Möglichkeiten. Es geht nicht um das Entweder-oder oder umVerdrängung, sondern es geht um das Zusammenspiel, in dem jeder derbeiden, der Roboter und der Mensch, seine spezifischen Fähigkeiteneinbringt und damit in Zusammenarbeit beste Ergebnisse erzielt werdenkönnen. (0:56)9. Ihre Aktionäre erwarten natürlich auch einen Ausblick auf dasJahr 2017. Wie sieht der aus? Wir können sagen, dass wir in denmeisten unserer Bereiche in den ersten beiden Monaten hervorragendeAbsatzergebnisse erzielen konnten und sich auch der März sehrerfreulich entwickelt. Wir haben in China eine fulminante weitereEntwicklung in den ersten zwei Monaten gesehen, nach einem sehrerfolgreichen Jahr 2016 für die Pkw-Seite. Aber insgesamt sind wirgut unterwegs und klar auf dem Kurs, den wir auch zum Anfang desJahres ausgegeben haben: dass 2017 ein noch besseres Jahr werden sollim Vergleich zu dem sehr erfolgreichen Jahr 2016. (0:33)