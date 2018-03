Dr. Detlef Hosemann als Mitglied des Vorstands der Helaba bestätigt

Frankfurt am Main/Erfurt (ots) - Die Trägerversammlung und derVerwaltungsrat der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen haben am 23.März 2018 Dr. Detlef Hosemann (49) für eine weitere Amtszeit alsMitglied des Vorstands der Bank bestellt. Hosemann ist seit 2002 fürdie Helaba tätig. Im Dezember 2008 wurde er Generalbevollmächtigtermit Vorstandsaufgaben und gehört seit Dezember 2009 dem Vorstand derHelaba an. Der promovierte Mathematiker ist zuständig für dieBereiche Bilanzen und Steuern, Konzerncontrolling,Informationstechnologie, Organisation, Information SecurityManagement, Compliance-Funktionen, Handelsabwicklung undDepotservice.Pressekontakt:Mike Peter SchweitzerPresse und KommunikationHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: HELABA Landesbank Hessen-Thüringen, übermittelt durch news aktuell