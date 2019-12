Dr. Daniel Hartmann (BANTLEON): Die Weichen für Risk-on sind gestellt

Ende gut, alles gut? Weite Teile des laufenden Jahres wurden vom Brexit-Drama und vom Handelsstreit geprägt. Den Höhepunkt in dieser Hinsicht stellten die Augustwochen dar. Damals drohte Donald Trump, alle chinesischen Importe mit Zöllen zu belegen. Gleichzeitig schickte Boris Johnson das britische Unterhaus in den Zwangsurlaub, was als Vorbereitung für einen No-Deal-Brexit galt. Beides löste eine Flucht in die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung