Dr. Daniel Hartmann (BANTLEON): Virusängste versus Impfstoff-Euphorie

17.08.2020 – Bei der Bewertung des Coronavirus muss der Investor derzeit zwei Sachverhalte abwägen. Auf der einen Seite ziehen die Neuinfektionszahlen in Europa wieder spürbar an, was die konjunkturelle Erholung dort gefährden könnte. Auf der anderen Seite hat die Wahrscheinlichkeit zugenommen, dass noch in diesem Jahr ein Impfstoff die Zulassung erhält. Das könnte den Boden für einen neuerlichen weltwirtschaftlichen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung