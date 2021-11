Dr. Daniel Hartmann (BANTLEON): Lagarde etwas weniger dovish als gedacht

23.10.2021 – Im Vorfeld der jüngsten Notenbanksitzung sind die Leitzinserhöhungserwartungen an den Märkten ins Kraut geschossen. Christine Lagarde hat sich dem nur halbherzig entgegengestemmt. Überraschend klar kündigte die EZB-Präsidentin überdies das Ende des PEPP an. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Notenbank ihre Inflationsprognosen in den nächsten Monaten deutlich anheben muss und damit die Basis für geldpolitische Straffungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



