Dr. Daniel Hartmann (BANTLEON): Kurzfristig ist weiter Vorsicht geboten

02.03.2020 – Seit dem Jahr 2011 hatte man das nicht mehr erlebt. Innerhalb einer Woche sackten die Kurse an den Aktienbörsen um mehr als 10% ab. Die Angst geht um, dass die Weltwirtschaft durch die unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus abstürzt. In Asien und Europa haben die stark anziehenden Infektionszahlen zu teilweise drastischen Anordnungen der Behörden geführt, was sich negativ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung