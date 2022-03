Dr. Daniel Hartmann (BANTLEON): Goodbye, Negativzinsen!

28.03.2022 – Der Höhenflug bei den Bund-Renditen setzt sich in hohem Tempo fort. In den vergangenen Tagen haben die 10-jährigen Benchmark-Renditen die Schwelle von +0,50% mit Schwung genommen. Wir gehen davon aus, dass damit noch nicht der Endpunkt erreicht ist. Vielmehr wird der anhaltende Inflationsdruck die EZB dazu zwingen, in den kommenden Quartalen die Leitzinsen auf ein neutrales, wenn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung