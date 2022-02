Dr. Daniel Hartmann (BANTLEON): Finanzmärkte und der Zinsschock

31.01.2022 – Jerome Powell hielt am vergangenen Mittwoch zwei zentrale Botschaften parat: Zum einen dürfte die Fed im März erstmals seit vier Jahren den Leitzins anheben. Zum anderem deutete er an, dass der Leitzinserhöhungszyklus schneller vonstattengeht als in den Jahren 2015 bis 2018. Nicht vier, sondern sechs bis sieben Erhöhungen der Fed-Funds-Rate erscheinen daher in diesem Jahr plausibel. Verkraften ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



