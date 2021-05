Dr. Daniel Hartmann (BANTLEON): Das Dilemma der Aktienmärkte

25.05.2021 –

Die Inflationssorgen sind an den Märkten in den vergangenen Tagen etwas in den Hintergrund getreten. Ablesbar ist dies unter anderem an den rückläufigen Breakeven-Raten. Gleichzeitig haben an den Aktienbörsen die inflationssensiblen Technologie-Titel wieder Oberwasser gewonnen. Die Investoren vertrauen dabei ganz auf die Aussagen der Fed. Die Währungshüter werden nicht müde zu betonen, dass der absehbare Inflationsanstieg vorübergehend



